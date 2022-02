EEUU | Catorce estados de EE.UU. piden dimisión del secretario de Seguridad Nacional

Catorce estados de EE.UU. pidieron este martes la «inmediata dimisión» del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ante el «desastre creado en la frontera suroeste», una situación que, según la Fiscalía de Florida, «coloca a la nación al borde de una crisis de seguridad nacional».

En una carta dirigida a Mayorkas, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, junto con otros 13 fiscales generales estatales describen «las fallas del liderazgo» de Mayorkas en medio de una «crisis nacional de opiáceos» que aprovechan los «carteles de la droga mexicanos para explotar las políticas de fronteras abiertas».

