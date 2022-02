EEUU | Un hombre de 51 años está hospitalizado en Miami por una mordedura de tiburón

Un hombre de 51 años está hospitalizado en Miami tras haber sido mordido por un tiburón en un brazo cuando pescaba cerca de Bimini, en las islas Bahamas, informó la Guardia Costera de EE.UU.

Un helicóptero de los guardacostas acudió en auxilio del herido hasta el barco en el que se encontraba pescando y lo trajo hasta el Jackson Memorial Hospital en Miami.

En un vídeo difundido por la Guardia Costera se ve cómo el herido, con un torniquete en un brazo para cortar la hemorragia provocada por la mordida, fue ascendido dentro de una cesta metálica hasta la aeronave con ayuda de uno de los guardacostas, que descendió con un cable hasta la cubierta del barco.

#BREAKING @USCG Air Station Miami air crews rescued a 51-year-old man, Monday, after he was bitten by a shark while fishing aboard a vessel near #Bimini, #Bahamas. #SearchAndRescue

More here: https://t.co/Ee7XiDQ06z pic.twitter.com/ocuhDrdQvo

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 22, 2022