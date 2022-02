El comentario de Franklin Virguez al periodista William Guzmán

El actor criticó fuertemente al periodista creando controversia entre ambos

A través de la cuenta de Instagram de La Viperina, el reconocido influencer publicó capturas de pantalla dónde se mostraban las contundentes críticas del actor Franklin Virguez hacia el periodista William Guzmán, señalándolo de ser un allegado más al gobierno de Nicolás Maduro tras aparecer en una foto junto a Fernando Carrillo, quién ha demostrado su apoyo al régimen a través de sus redes sociales. El actor criticó el hecho de que el periodista hablara de temas como la amistad, pues considera que en él este sentimiento «tiene un precio».

«No joda @williamguzman7 te conozco muy bien, pero uy bien Williams, y sé que tu amistad tiene precio. Fuiste, eres y serás un gacetillero con un precio en la frente. No me jodas hablando de amistad. Cuando quieras hablamos de amistad tú y yo.» escribió Franklin.

Ante esto, Guzmán contestó al comentario cuestionándolo sobre sus «motivos» de rencor hacia él.

«Quisiera saber el motivo de ese rencor hacia mí. Aunque honestamente no me importa. Veo que el que no ha tenido claro el sentido de la amistad eres tú. Hace poco estuve en una reunión y te mencioné con gusto y con orgullo, y dije que eras mi amigo de muchos años. No me arrepiento de haberlo dicho, ahora no entiendo ese inexplicable odio que de la noche a la mañana me tienes… ¡Sorpresas de la vida!« contestó Guzmán.

De esta manera, Franklin decidió continuar con esta disputa virtual publicando un último comentario antes de eliminarlos.

«No hables de amistad con chavistas y aprovechadores, chupa dólares en una Venezuela absolutamente bizarra. Una Venezuela quebrada en lo político, lo moral y ni hablar de lo educativo. No vengas a dártela de santurrón y de ni ni. Y sí, le tengo una inmensa arrechera al chavismo y a sus colaterales. Y si tú estás ubicado en unos de esos extremos cuenta con mi desprecio. No serías mi amigo y no te mereces mi amistad, todo lo contrario. Te mereces mi desprecio.» señaló Franklin.

Por los momentos ninguno de los dos han hablado al respeto sobre este tema, sin embargo, se suma a la lista de críticas contundentes hacia personajes públicos que se han mostrado inclinados hacia el régimen socialista.

