El perro que acompaña a los clientes que van solos a un bar

Corchito es un perro que ha cobrado gran relevancia en redes sociales por su peculiar labor en el bar Dickens, ubicado en Chivilcoy, una ciudad al norte de Buenos Aires, en Argentina.

Resulta que este can, que vive en el establecimiento, ve a un cliente solo y se sienta junto a él para hacerle compañía, así lo relató su dueña, Camila Galland, en una entrevista para la radio local Rivadavia.

“Es un perro mestizo, mediano o chico, color arena y tiene un carisma terrible, evidentemente. Y todo esto fue una sorpresa enorme para nosotros: Corchito es más que normal, pero parece que sorprendió a todos”, contó la encargada del perro.

Resulta que Corchito vivía con una familia que se mudó y lo dejó en la calle, “y él empezó a andar de un lado a otro, no vivía en las cercanías del bar, pero evidentemente empezó a buscar un refugio y de a poquito se fue acercando, y ahí quedó; él vive ahí, hace cuatro años que vive ahí”.

Sobre la compañía que le hace a los clientes solitarios, Camila señaló que a Corchito “le encanta, no sé por qué. Hace rato decimos que tiene una función: ve una persona sola y automáticamente se sienta. Parece que sabe, porque hay gente que no le gustan los animales, y mientras lo respeten y no lo lastimen es aceptable. Pero él no va a los lugares donde no lo quieren”.

“También se sienta muchas veces en grupo, porque ya lo conocen y lo llaman, o con la gente que va exclusivamente a verlo a él”, agregó. La dueña detalló que el animalito “se sienta en la silla. Así como aparece en varias fotos, así está siempre: quietito, calladito, se sienta y te mira”. “La gente va y habla con él como si fuera su compañero. (…) Le preguntan cómo está, le cuentan cosas, y el perro los mira”.

Con información de Milenio

