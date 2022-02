Horóscopo del 22 de febrero 2022 de Mhoni Vidente

Para este martes 22 de febrero, la vidente más famosa de México, Mhoni Vidente tiene las mejores predicciones y augurios para los signos del horóscopo, ya que se viene una gran semana en temas amorosos para algunos signos y ciertos cambios en lo laboral para otros.

ARIES

Cuida lo que comes ya que podrás tener problemas estomacales severos que te llevarán a un especialista, es momento de dejar las grasas. Por otra parte, te llegará una nueva propuesta de trabajo por parte de un amigo del pasado, es momento de que lo tomes a consideración ya que podría ser una gran oportunidad de escalar.

TAURO

Te encuentras en una etapa de equilibrio donde empezar a dejar atrás lo que te lastimó, por lo que vas por un buen camino, recuerda no recaer porque todos los esfuerzos que has logrado se irán para abajo y no queremos eso. Por otra parte, es momento de revisar más tus ojos ya que podrían causarte algunas migrañas.

GÉMINIS

Es momento de plantearte metas a corto plazo ya que has estado un poco desorientado en cuestión de cómo llevar tu vida profesional, por lo que es momento de que reflexiones sobre lo que quieres lograr en un corto lapso de tiempo. Entre otras cosas, deberás dormir un poco más ya que las desveladas podrán mermar tu día.

CÁNCER

Es momento de que dejes fluir tus habilidades en el arte, ya que podrás desarrollar mejor todas esas pasiones que has dejado atrás por estar mas al pendiente de cosas que no te llevará a nada bueno, por lo que es momento que le tomes mayor importancia a dichas pasiones. En cuestión de salud, contarás con buen vitalidad esta semana, así que no bajes la guardia.

LEO

Es momento de empezar a ejercitarte, ya que tu salud se ha visto mermada al no hacer un poco de actividad, no es necesario que vayas a un gimnasio, pero podrías empezar saliendo a caminar. Entre otras cosas, un ex amor te buscará en los próximos días para pedir perdón sobre una situación que pasó hace un par de meses.

VIRGO

Pon atención a tu alrededor ya que el amor podría estar muy cerca de ti y no te has percatado, por lo que deberás volverte más observador al momento de encontrarte con las personas. Por otra parte, deberás cuidarte de la vías respiratorias ya que el cambio climático podría afectar y no queremos que te enfermes en estos días.

LIBRA

Deja de estar reprochando sobre ciertas actitudes que tuviste en meses pasados con una persona que conociste y pensabas que iba a ser parte de tu vida, recuerda que esas vivencias son para aprender y no para quedarse estancados. En temas laborales, se aproxima un ascenso por lo que deberás ponerte más las pilas.

ESCORPIÓN

Te reunirán en los próximos días con amistades que no has visto en mucho tiempo, aprovecha para ponerte al día de sus días y disfruta el momento. Para la salud, deberás de cuidar más tu postura al momento de sentarte ya que podrías descuidar tu espalda y tener fuertes dolores, así que ten cuidado con esa zona.

SAGITARIO

Deberás cuidar más tus finanzas, es momento de aprender a ahorrar y no hacer gastos innecesarios ya que te podría poner en aprietos los próximos días. En cuestión de salud deberás cuidar más tu estómago ya que has estado comiendo muchas cosas irritantes, las cuales pronto te pasará facturas si no empiezas a comer un poco más sano.

CAPRICORNIO

Debes escuchar más a tu pareja ya que te has alejado un poco de ella y podría traerte problemas en la relación al grado de una posible separación, aún puedes salvarla si te lo propones o si lo quieres. Se visualiza un problema en el trabajo debido a un chisme, no caigas en ese juego y dedicate a sólo trabajar.

ACUARIO

Eres una persona muy apasionada en la cuestión del amor, pero no exageres ya que podrías convertirte en una persona tóxica que podría ahuyentar a una persona que anda detrás de ti. Cuida mucho las articulaciones ya que en estos días te podría doler mucho alguna extremidad, necesitará asistir con un especialista.

PISCIS

Deja de buscar el amor, este llegará a su tiempo y no debes desesperarte ya que menor llegará. Mejor dedícate a reflexionar sobre tu vida y convertirte cada día en una mejor persona, más que nada a quererte tal y como eres, ya que esa es la clave de entablar la relación con alguien.

NOTICIAS AL DIA Y A LA HORA