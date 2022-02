Maluma fue atacado por su perro «Buda» y así le dejó su rostro (Imágenes)

El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, conocido en el mundo artístico como «Maluma» sufrió un accidente este domingo tras haber sido atacado por su perro, que lleva por nombre «Buda» mientras jugaba en su residencia.

En un video que compartió en las historias de su Instagram, Maluma mostró la mordida y el rasguño que le había hecho su mascota, de raza dóberman, en su rostro, sin embargo aclaró en el clip que «Buda» no lo había atacado por agresividad, sino porque había sentido miedo.

“Les voy a contar lo que me pasó. La triste realidad es que ‘Buda’ me mordió, pero fue de susto no de agresividad, pero bueno, ya saben, para que aprendan. Los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, no lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado”, dijo el reconocido artista.

Además, el intérprete de «Hawái» aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a todos sus seguidores a no juzgar los comportamientos de los animales, ya que según su explicación ellos «actúan por instinto».

Cabe destacar que el también actor es amante de los animales, y en varias ocasiones han publicado en sus redes sociales fotografías de momentos junto a perros y caballos.

