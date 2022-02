Movilnet alerta a sus clientes a evitar ser víctimas de estafas

La Empresa de Telecomunicaciones Movilnet notifica a sus clientes a evitar ser víctimas de las estafas, por lo que instó a no compartir información con terceras personas. En este sentido, Movilnet reiteró a sus clientes que la Empresa no actualiza datos vía telefónica, no solicita actualización datos para RRSS ni mensajería instantánea, además no emite llamadas para ninguna bonificación o anuncios de premios. De igual manera, la Empresa de telefonía móvil dejó claro que cualquier comunicación de Movilnet, será a través de las Oficinas de Servicios y Atención Al Cliente, a los canales de comunicación y atención oficiales.

Autor: Arepa Tecnológica

Fecha de publicación: 2022-02-22 10:48:56

