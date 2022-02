NBA Joel Embiid dice si quiso o no que Ben Simmons se quedara

Joel Embiid trató de convencer a Ben Simmons de que se quedara con los Philadelphia 76ers antes de que la primera selección general fuera cambiada a los Brooklyn Nets, le dijo a Malika Andrews de ESPN.

“Lo perseguí mucho, tratando de recuperarlo y (tratando) de hacerlo sentir cómodo nuevamente”, dijo Embiid. “Fue duro. Ya no me importaba”.

Embiid y Simmons no han estado en los mejores términos. En la víspera del primer partido de la temporada regular de los 76ers, el pívot All-Star dijo que no le importaba Simmons. También agregó que no era su trabajo ni el del club “cuidar” al armador.

Poco después de que se rompiera el exitoso acuerdo de Simmons, Embiid pareció trollear a su ex compañero de equipo en las redes sociales.

Embiid dice que habló por última vez con Simmons una o dos semanas antes de la fecha límite de cambios y le desea lo mejor en Brooklyn.

“Es un gran jugador”, dijo Embiid. “Y creo que lo que sea que le agregue a Brooklyn también los llevará a otro nivel”.