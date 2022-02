NBA-Kevin Garnett y Ray Allen al parecer hicieron las paces

Luego de que Kevin Garnett le hiciera una mirada fea a Ray Allen y este ignorarlo por completo, todo indica que ambos dejaron sus indiferencias atras en el mismo evento del juego de estrellas de la NBA 2022.

Dicho video de Allen ignorando a Garnett se hizo viral en las redes sociales. Sin embargo, al día siguiente Paul Pierce puso de estado en su cuenta personal de Instagram una foto suya junto a Kevin Garnett y Ray Allen.

Hace unos meses mediante una entrevista exclusiva con The New York Times sobre su nuevo documental “Kevin Garnett: Anything is Possible”, se le preguntó al miembro del Salón de la Fama sobre Allen y su deteriorada relación:

“Le deseo a Ray todo lo mejor, y le deseo a él y a su familia todo lo mejor, y sea lo que sea que esté haciendo, siempre lo apoyaré.

“Y eso es todo lo que tengo que decir, Creo que Ray está viviendo su vida. Estoy viviendo el mío. Ahí es donde me paro. Creo que si la gente quisiera hacer algo, ya lo habríamos hecho. Así que es bastante obvio dónde estamos, pero les deseo todo lo mejor a todos mis compañeros de equipo y a las personas con las que jugué “.

Allen se unió a LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh para la temporada 2012-13 en South Beach y les ayudó a ganarlo todo, venciendo a los Spurs.

Ambos jugadores jugaron juntos en los Celtics de Boston desde el 2017 hasta el 2011-12, la salida de Allen fue la que posiblemente motivó al equipo cambiar a Paul Pierce y Kevin Garnett a los Celtics de Boston por multiples picks.