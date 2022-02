Perú | Alcalde de La Molina propone que extranjeros no hagan delivery

Tomando en cuenta el alto índice de delitos por parte de extranjeros, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra propuso esta medida.

Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, propuso restringir el trabajo de servicio de delivery a los extranjeros en su distrito. La medida fue tomada debido al incremento del índice delictivo en la zona.

Asimismo, Paz de la Barra fue criticado por esta propuesta, ya que fue considerada como xenofóbica. Por su parte, él negó estos cuestionamientos, pues posee los datos estadísticos que avalan sus argumentos.

“A nivel de derecho constitucional, esto está amparado en la figura de discriminación positiva. Es una medida excepcional, sería temporal que mes a mes se vendría evaluando”, aseguró el alcalde. En ese sentido, Paz de la Barra asegura que la criminalidad se esta camuflando con esta actividad económica.

En contra de la restricción de dos pasajeros en motocicleta

Por otro lado, el alcalde dio a conocer su posición sobre la prohibición del tránsito de dos personas a bordo de una motocicleta. Él mencionó que esta medida es un error arrastrado desde el gobierno de PPK.

“Mi posición es en contra porque no podemos estigmatizar, no podemos trasladar el error de un Estado ausente que no tenía una política migratoria desde la época de PPK efectiva y trasladarle ese error a millones de peruanos que justamente tienen su motocicleta como un medio de transporte”, finalizó.