Pescadores deben «cazar» huella dactilar para surtir combustible

Río Caribe.– Los pescadores en el estado Sucre deben cazar una huella dactilar para surtir combustible subsidiado desde hace dos meses. Así lo denuncian desde Santa Fe, Río Caribe, Guaca y Carúpano, pues están obligados a buscar a una persona que les venda o ceda su cupo en las estaciones de servicio para poder adquirir el combustible a precio subsidiado, pues están en desacuerdo en pagarlo a precio internacional.

Un grupo de pescadores explicó a El Pitazo este lunes, 21 de febrero, que la distribución de gasolina es irregular y que por eso recurren a buscar una huella dactilar prestada para cargar sus botes. Cada pescador necesita semanalmente un estimado de 71.400 litros de gasolina para salir a faenar todos los días, pero solo lo reciben 180 litros cada dos meses o cuando llega la gandola.

Desde hace dos meses y seis días, unos 170 pescadores de los consejos de pescadores de la zona comprendida desde Río Caribe hasta Pui-Pui no tienen esa cantidad de combustible para pescar, por lo que su producción bajó en 70%. En total cada embarcación deja de producir diariamente entre 40 y 50 toneladas de pescado.

“Nosotros no tenemos vehículos sino botes y así no podemos comprar gasolina por huella subsidiada. Tenemos que optar por adquirir el litro de gasolina a un precio de dos dólares para poder salir a faenar y esto trae consigo el aumento del precio de las especies marinas”, detalló una pescadora de Santa Fe, que no se identifica por temor a que le nieguen la venta de gasolina.

Por este motivo, los pescadores desde hace casi tres meses protagonizan cierres de vías en los 15 municipios del estado Sucre, protestas, tomas de la sede de Pescalba y también han exigido la destitución del ministro de Pesca, Juan Luis Laya, quien el 9 de febrero fue sustituido por Olga Luisa Figueroa por órdenes del Ejecutivo nacional sin dar más detalles.

Distinta situación

Los pescadores del municipio Arismendi estaban más afectados por la falta de suministro de combustible. Hace dos meses, aproximadamente, llegó una gandola de gasolina a la Estación de Servicio Rio Caribe, pero los dueños la querían vender a precio internacional, no subsidiada.

“Este lunes (21 de febrero), los encargados de la estación de servicio y Pdvsa aceptaron que buscáramos quién nos ayudara con la huella para colocarnos 180 litros de combustible a precio subsidiado”, explicó el vocero de los pescadores, Manuel Cayetano.

Cayetano sostiene que aceptaron la medida porque la producción está paralizada, y después que sean abastecidos no saben cuando volverán a recibir combustible. Por otra parte, agregó que actualmente el pescado que se come en el estado Sucre viene del trabajo que se hace en los botes paleros, pues sus dueños luchan por no dejar morir a sus familias de hambre.

“El pescador está pasando muchas necesidades y cada día hay más embarcaciones paralizadas. De continuar así, el pescador artesanal terminará desapareciendo de esta zona oriental por el simple hecho de no tener combustible”, advirtió.

Yesenia GarciaOriente

