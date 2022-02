¿Por qué no hay Plaza Mariño en Porlamar? Por Luis Longart Guerra

Hace algún tiempo me llamó por teléfono un amigo para preguntarme: ¿Luis, donde está situada la Plaza Mariño de Porlamar? Le conteste enseguida: En Porlamar no hay Plaza Mariño. Una pregunta muy pertinente que todavía sigue sin respuesta.

Nuestro Municipio que tiene como epónimo al General en Jefe Santiago Mariño no tiene una plaza donde rendir homenaje a uno de los más grandes paladines de nuestra Independencia, que nació en El Valle del Espíritu Santo, donde hay una Plaza en su honor construida por el gobierno regional de Heraclio Narváez Alfonzo. Pero, este asunto tiene su historia que brevemente trataremos de explicar.

En 1891 fue creado el Distrito Mariño por la Legislatura del estado Miranda, ya que para eseentonces, Nueva Esparta era una Sección de ese estado. Luego, las leyes de 1889, 1900 y 1916 ratifican la vigencia de ese Distrito, y en la última de ellas, pasa a ser conformado por dos municipios: Luis Gómez y García, siempre teniendo como cabecera a Porlamar.

Posteriormente, en 1987, la Asamblea Legislativa de Nueva Esparta aprobó una nueva división político territorial otorgando carácter autónomo a los Municipios Mariño, capital, Porlamar y García, capital, El Valle del Espíritu Santo. El municipio Mariño quedó sin Plaza Mariño.

En 1989 se realizan las primeras elecciones para gobernadores y alcaldes. Quien suscribe, como primer Alcalde electo de Porlamar, pensando en esta situación, que no había una plaza Mariño en la ciudad marinera, decido conforme a la ley, que en los terrenos del viejo cementerio de Porlamar se construya dicha plaza y a su alrededor una cancha deportiva y un parque infantil más la arborización respectiva. No fue posible realizar dicha obra porque la traición y la corrupción impidieron nuestra reelección.

Después, en uno de los periodos de Alfredo Díaz como Alcalde se construyó el Terminal de Pasajeros de Porlamar en esos terrenos. En este punto quiero señalar que durante la administración que presidí se puso en consideración del Ministerio de Transporte y Comunicaciones varios terrenos para la construcción del Terminal urbano y extraurbano de Porlamar y por recomendación de esa instancia ministerial se escogió un terreno ubicado en el sector Palguarime que reunía las características idóneas para la construcción de una obra de tal naturaleza, pero, luego en la administración municipal que presidió Eligio Hernández (QEPD) en dicho terreno se construyó una urbanización de viviendas populares.

Lo anterior, explica porque a pesar de los esfuerzos que realizamos en nuestra gestión municipal, no se pudo construir la Plaza Mariño de Porlamar. Luego, que yo tenga conocimiento, no hubo iniciativa alguna para construir en nuestro municipio la Plaza Mariño, que bien lo merece el prócer independentista. Con esto no hago críticas ni juicios de valor a ninguna gestión de los Alcaldes que me sucedieron, ni mucho menos vengo a propiciar polémicas innecesarias e inútiles.

Sirva esta oportunidad para hacer un llamado tanto al gobernador Morel Rodríguez, que ha sido reelecto varias veces, como al nuevo alcalde, José Antonio González, para que impulsen la construcción de la Plaza Mariño en Porlamar y así se honre la obra emancipadora de nuestro General en Jefe Santiago Mariño.

Y como dice, la profesora Inés Quintero: “Esto no es cuento, esto es historia”.

El Sol de Margarita

Reporte Confidencial