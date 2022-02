Recomendaciones de la UE sobre el sistema electoral de Venezuela

La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en Venezuela, Isabel Santos, presentó este martes los resultados del informe sobre los comicios regionales y municipales del pasado 21 de noviembre de 2021, desarrollados en el país.

Con base a la observación, la diplomacia europea desarrolló sugerencias para que Venezuela mejore su sistema electoral.

Ahora es noticia: «No acepten vueltos con caramelos», el exhorto de un funcionario de la Sundde en Petare

En su informe final Santos indicó que hay tres de estas recomendaciones que son prioritarias y de mayor impacto para futuros comicios en Venezuela. Resaltó que estas “se someterán a consideración del pueblo y las autoridades”.

¿Cuáles son las principales recomendaciones de la UE?

1. Separación de poderes, sobre todo el poder judicial, bajo la tutela del Tribunal Supremo de Justicia, comandado por el chavismo.

2. Derogar la facultad de la Contraloría General de despojar a los ciudadanos su derecho a postularse a las elecciones, en vista del sinnúmero de inhabilitaciones políticas que el Gobierno de Maduro utilizó a su favor durante estas elecciones.

3. Hacer más esfuerzos para informar a los ciudadanos sobre los miembros de mesas.

Con relación a la repetición de las elecciones en el estado Barinas, Santos señaló: «No tengo que tener opiniones, como jefa de la misión, lo hemos transmitido, está en el informe. No me voy a pronunciar de lo que ha ocurrido en Barinas. No debió haber ocurrido pero ocurrió”.

Asimismo, indicó que para el momento de esta decisión por parte de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ya su comisión no se encontraba en el país.

Cabe destacar que, la Unión Europea viajaría a Venezuela para presentar los resultados de su informe, sin embargo, el Gobierno de Maduro no autorizó la entrada de la comisión al país.

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @nta_vzla, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.