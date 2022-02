Robert Downey Jr. protagonizará la nueva película de Shane Black

El guionista de Arma mortal y director de la subvalorada Dos tipos peligrosos se vuelve a juntar con Robert Downey Jr. para traer a otro reconocido personaje de la literatura que ya ha tenido otras adaptaciones cinematográficas: Parker. La historia estará basada en la serie de novelas de Donald E. Westlake bajo el seudónimo de Richard Stark que cuenta con una colección de 24 piezas publicadas entre 1962 y 2008 del mismo personaje. Jason Statham fue el último que se puso en la piel de este personaje.

Trabajaron juntos como director y actor en Kiss Kiss Bang Bang e Iron Man 3. Pero ahora se vuelven a reunir en la nueva adaptación de Parker en la que Robert Downey Jr. interpretará al personaje y Shane Black será el director de la película. Al igual que figuras como James Bond o Sherlock Holmes, Parker también fue varias veces llevado a la pantalla grande e interpretado en diferentes ocasiones desde Lee Marvin en Point Blank de 1967 hasta Statham en Parker de 2013, pasando por Robert Duvall y Mel Gibson en The Outfit y Payback. Ahora es el turno de Downey Jr. que también encarnó a otro reconocido personaje como Holmes y que prepara su tercera entrega.

La película será una producción original de Amazon Studios con un guion de Black que viene trabajando desde antes de la llegada de la empresa de Jeff Bezos. Dada la relación entre el ex Iron Man y el ex Arma mortal, Downey Jr. aceptó el papel luego de su no tan exitosa Las aventuras del Doctor Dolittle. El actor también producirá la película junto a Joel Silver y su esposa y socia, Susan Downey. Esto se suma a una agenda bastante cargada para el actor ya que además de todos los proyectos mencionados, también confirmó que trabajará en la película biográfica que prepara Christopher Nolan, Oppenheimer.

Por parte de Shane Black, en el 2016 escribió y dirigió Dos tipos peligrosos, y aunque no fue un éxito de taquilla, la crítica y el público la recibieron con los brazos abiertos. Luego dirigió Predator, un film que pasó desapercibida y no tan lograda. Por último, luego de finalizar Parker para Amazon, ya confirmó Doc Savage, película protagonizada por Dwayne Johnson dentro del género de aventuras