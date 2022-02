EEUU | Lanzan campaña para naturalizar a dos millones de inmigrantes en 2022

La Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes lanzaron este martes en Los Ángeles una campaña nacional para naturalizar a dos millones de inmigrantes en 2022 en la que se darán recursos a los aspirantes.

El esfuerzo está enfocado en conquistar a cuando menos dos millones de los más de ocho millones de residentes permanentes que, según los activistas, actualmente son elegibles para comenzar su proceso de naturalización y conseguir la ciudadanía estadounidense.

Más de dos millones viven en California y casi un millón de estos inmigrantes residentes del estado son mexicanos.

La campaña proveerá recursos educativos y legales para que los residentes permanentes inicien sus procesos. Además, brindará ayudas económicas para que las personas de bajos recursos puedan pagar los trámites ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

“Con ese acto de hacerse ciudadanos ellos podrán ayudar a sus familias y a sus comunidades”, dijo Angélica Salas, directora de CHIRLA, al hacer el llamado para que los residentes permanentes elegibles no esperen más.

Como parte de la campaña «Naturalize 2 Million by 2022», la NPNA se asoció con más de 50 organizaciones de defensa de inmigrantes y refugiados en todo el país, y docenas de condados y ciudades, incluyendo Los Ángeles.

