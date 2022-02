España | First Dates | Gloria odia la idea del príncipe azul: «La culpa es de Disney»

Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Arturo y Gloria. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

El primero en llegar al restaurante fue Arturo, un joven de 29 años que nada más llegar le dejó claro al presentador cuál era el problema de las relaciones actuales. «Amamos mal», le explicó a un Carlos Sobera sorprendido. El psicólogo y coach acudió al programa en busca de una chica «profunda» y, al mismo tiempo, «divertida».

Fue entonces cuando Gloria hizo acto de presencia y, aunque al principio ambos no sabían qué hacer para calmar sus nervios, con el paso de la noche se fueron integrando a la perfección. Eso sí, Arturo no sabía dónde meterse cuando confundió el acento de la joven. «Pareces del norte», le dijo. Unas palabras que Gloria se tomó con humor, pero le dijo que no era española. Y es que, la comensal le explicó que era de Rumanía, de la mismísima tierra de «Drácula».

A lo largo de la velada, Arturo aprovechó sus conocimientos en psicología de parejas para dejar sin palabras alguna que otra vez a Gloria. Pero, si el encuentro ya era curioso, se volvió aún más extraño cuando salieron a la palestra términos como detachment o ghosting. Todo ello sumado al hecho de que también tuvieron tiempo para criticar las «mariposas» al enamorarse, ya que las consideraron síntoma de que la persona es «tóxica».

«Nada es mío», le dijo Gloria al comensal. «Me parece algo demasiado fuerte decirle a alguien que es mío», agregó. Palabras que cautivaron por completo al psicólogo, quien se mostró encantado con el punto de vista de su cita. «La culpa es de Disney», aseveraba Gloria, haciendo alusión a la representación del príncipe azul.

Sin embargo, cuando todo parecía ir a las mil maravillas, la situación perdió fuerza e interés. Y es que, mientras Arturo se mostraba preocupado por su dificultad para «conectar a nivel profundo» con alguien y no veía tan importante una atracción física, Gloria le bajó de la nube en cero coma. «Si no hay atracción, es complicado», declaró la joven.

A partir de entonces, la decisión estuvo clara, aunque el comensal quiso señalar que el motivo de su no a una segunda cita se debió también a otro motivo. «En ningún momento ninguno ha hecho nada para subir la temperatura», explicó. Palabras con las que dieron por concluido su paso por ‘First Dates’.