México | Se pedirá el penacho de Moctezuma: AMLO

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “no hay que cerrar el expediente” ya que México insistirá en que Austria devuelva el penacho de Moctezuma.

Criticó que el presidente de Austria Alexander Van der Bellen, mantuvo una actitud muy arrogante y prepotente cuando su esposa, la doctora Beatriz Gutierrez lo solicitó en préstamo.

Comentó que el Penacho formaría parte del la exposición para conmemorar el Bicentenario de la Consumación de Independencia.

“Es un asunto que hemos tratado desde el año pasado, incluso Beatriz, mi esposa, fue con una carta que le envié al presidente de Austria a solicitarle en efecto, que nos permitiera exponer el Penacho de Moctezuma y la respuesta que fue no argumentado de que no iba a resistir el viaje”, explicó.

Se pedirá el penacho de Moctezuma: AMLO

“Lo cierto es que se han apropiado de algo que es de los mexicanos como suele pasar en todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura, no solo han saqueado a los pueblos en cuanto a sus recursos naturales, sus riquezas materiales, sino también su patrimonio cultural, artístico… Nosotros estamos en una campaña para que nos devuelvan todo lo que se han robado de arte y cultura que pertenece a México”, apuntó.

El presidente Recordó cuando su esposa se reunió con el mandatario austriaco.

“Fue muy desagradable este encuentro que sostuvo Beatriz con el presidente, porque me platica que él no tenia mucho conocimiento. Estaban rodeados con hombres y sobre todo una señora que se sienten los dueños del Penacho, que se siente dueña del Penacho y apenas se estaba tratando el tema y ya estaban diciendo que no, y muy penosamente, con un gesto de amabilidad, el presidente leyendo la carta que le envié, que a lo mejor la damos a conocer el día de hoy y terminó de leer la carta dijo que era del Penacho y él volteo a ver a las supuestas dueñas del Penacho y le hicieron así (moviendo la cabeza de forma negativa) ‘no’ y ya muy amablemente Beatriz se despidió y ya no hubo más conversación”, agregó.