Sascha Fitness cautivó las redes con sus nuevos tatuajes

La influencer venezolana Sascha Fitness sorprendió a su 4.7 millones de seguidores al revelar que se realizó varios tatuajes en honor a sus hijas, incluyendo la pérdida que sufrió a mediados del año 2016.

La oriunda del estado Zulia publicó en sus historias de su cuenta de Instagram que ella y su esposo Andy, llevan por siempre en su piel el nombre de su pequeña hija Siena, en el caso de la criolla se lo tatuó cerca del cuello y su pareja en la pierna derecha.

El tatuaje que causó más furor en las redes sociales fue el que tenía las iniciales de sus tres hijas en el orden exacto en el que nacieron, en el que incluyó una cruz después de la A, haciendo referencia al bebé que perdió hace unos años atrás (A+LS).

Vale destacar, que la emprendedora venezolana lleva tatuado el nombre de sus hijas mayores, el nombre de Avril en la muñeca y el de Luna en el antebrazo.

Asimismo, en uno de los vídeos que publicó en la red social de la camarita, anunció que solo fue por dos tatuajes pero al contar cuantos tenía se arrepintió y optó por uno más detrás de la oreja. «Me iba a hacer esos dos nada más, pero después conté cuantos tatuajes tenía y dije: No puedo tener nada de seis, ese número no me gusta me voy a hacer uno chiquitico más, para tener siete que a parte es un número bonito», expresó Barboza.