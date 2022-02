Al menos 40 muertos en Ucrania a pocas horas de la invasión rusa

Ucrania aseguró que al menos 40 personas entre soldados y civiles murieron desde que comenzó la invasión rusa, dejando también decenas de heridos.

El asesor presidencial, Alexéi Arestóvich, admitió que la mayoría de las bajas ocurrieron durante los bombardeos aéreos de esta mañana.

Subrayó que a pesar de todo, la administración de Vladimir Putin no ha logrado socavar el potencial defensivo de las Fuerzas Armadas, por lo que instó a los ucranianos a que defiendan a los soldados que combaten en el frente.

El Ejército denunció que Rusia no sólo atacó infraestructuras militares, que habrían producido muertos entre los civiles, recogió EFE.

Además, según los militares, lograron repeler un ataque de las tropas rusas en Luganks, controlada por los rebeldes separatistas y cifraron 50 «enemigos muertos», detalló Europa Press.

El presidente Volodímir Zelenski, confirmó este 24 de febrero la ruptura de relaciones diplomáticas con Moscú tras la agresión ordenada por Putin.

Además, aseguró que el gobierno está repartiendo armas “entre todos aquellos que lo deseen”; para defender el territorio nacional del invasor ruso: “De cada ciudadano depende el futuro del pueblo ucraniano”, expresó.

El mandatario también destacó que los militares están envueltos en “duros combates” alrededor del territorio desde “el Donbás a otras regiones del este, norte y sur”.

«El enemigo ha sufrido graves pérdidas y sufrirá aún más. Han venido a nuestra tierra», precisó.

A convoy of 15 army vehicles has just gone through Kyiv city centre – just caught the last of them. pic.twitter.com/BtqDvLWrAa

— Andy Lines (@andylines) February 24, 2022