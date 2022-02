Belinda reaparece en redes sociales y comparte mensaje reflexivo

Tras la sorpresiva noticia de la separación entre Belinda y Nodal, la cantante ha estado recibiendo críticas y siendo objetivos de rumores donde aseguran que ella solo se aprovechó de Christian para sacarle dinero.

En medio de estos ataques, la intérprete de ‘Dopamina’ compartió un mensaje reflexivo que muestra su sentir ante la vida, además que va dirigido para empoderar a las mujeres.

“Vine a la tierra como misionera del amor, ese es el verdadero significado de Magela, y sin pena hoy me levanto y digo quién soy, soy amor, me encontré y comprendí todo, he puesto en práctica mi alma, misión, y desde entonces mi vida no ha sido más que luz”, expresa el mensaje.

Y agrega, “Vinimos a transformar la oscuridad en luz, después de muchos años de dolor e incertidumbre encontré ese amor en mí y abrí las puertas al amor infinito.

Mujeres, recuerden que somos agua y que fluimos, somos seres divinos a través de los cuales corre energía para traer vida a la tierra, date el honor que mereces por tu fuerza, eres divina”.

Con información de 800 Noticias

Reporte confidencial