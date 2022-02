Christian Nodal y Eduin Caz no se hablan en los ensayos de Premios Lo Nuestro

Tras la ruptura amorosa entre Christian Nodal y Belinda, este 24 de febrero en Premios Lo Nuestro veremos al artista cantar no solo al lado de Ángela Aguilar, sino junto con Eduin Caz. Para sorpresa de muchos, aunque no se sabe si éstos tendrán un mini dueto durante la presentación, por lo menos sí van a compartir un mismo escenario.

Pero no todo es color de rosa, pues en redes sociales se han colado los ensayos de “Premios lo nuestro” y se ve claramente que Christian y Eduin no se hablan o por lo menos se dejan ver bastante distantes. El dúo se unirá al homenaje a Vicente Fernández junto con Ángela, David Biscal y el colombiano Camilo.

Hace algunos años Nodal aseguró que jamás podría cantar con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, porque no le gustaba su música, a pesar de que son de las bandas fronterizas mexicanas más escuchadas de la farándula hispana, al grado de que han grabado con estrellas como Maluma.

Eduin Caz se reconcilió con Erick Aragón

El líder de la agrupación Grupo Firme cuenta una historia en la que demuestra que nada es imposible, desde pequeño supo que la música era lo que lo llevaría a ser un gran artista. En el camino el intérprete ha conocido personas con las que ha desarrollado fuertes relaciones comerciales y de amistad, tal es el caso de Erick Aragón exvocalista de Grupo Coditado.

Luego de algunos años de amistad, los cantantes comenzaron con una pelea en las redes sociales, sus fans dijeron que algunos comentarios que hacían eran para atacar a la otra persona, hasta que fue Erick Aragón quien dijo que ya no compartía la misma visión con Eduin Caz, y por eso se distanciaron.

Mucho se habló de cuando los famosos ya no tenían relación, pero Eduin subió una historia a su cuenta de Instagram donde demuestra que ya no hay molestia con Aragón. Al parecer hubo una tercera persona que los ayudó a hablar y reconciliarse. “Gracias al compadre que organizó el merequetengue, nada que una buena charla y unos buenos tragos no puedan solucionar”, escribió el cantante en la imagen. A lo mejor Caz tenga esa “buena charla” con Christian en medio de los ensayos y puedan también hacer las paces.

