España | «Ni somos favoritos, ni hemos ganado nada»

Xavi Hernández se mostró contento por el juego de su equipo en Nápoles y, sobre todo, por la victoria y el pase a los octavos de final de la Europa League. El conjunto culé da muestras de una mejora notoria y golea al equipo italiano para meterse en la siguiente fase de la segunda competición continental y su técnico aprovechó para sacar pecho al valorar el partido de los suyos.

¿Ha vuelto el Barça?

«Es el partido más completo. Buscábamos ser dominadores durante muchos minutos y lo hemos sido. Contentos por el trabajo por el resultado. La presión alta ha sido muy buena, tras pérdida… El resultado y el juego han sido muy buenos y me alegro mucho por los jugadores».

Aprovechar contraataques

«Bueno, el Napolés nos apretaba y los espacios estaban generados. Teníamos que aprovecharlos, en un córner hemos hecho un contra de libro. Hemos aprovechado a Adama, Ferran y Auba, hemos entendido el hombre libre… Muy feliz por el equipo»

Gol en contra

«Hemos tenido valentía y personalidad. Hemos jugado muy bien el 8 contra 6 desde atrás. En líneas generales, estoy muy satisfecho por el partido del equipo».

De Jong

Ha hecho un partidazo. El gol ha sido un golazo. Está en un estado de forma que va para arriba. Tiene talento, último pase, llegada… Es increíble, un genio».

¿Favoritos?

«No, no. Nada. Hay que seguir trabajando con la humildad del mundo y trabajar es el camino, no hay más. Esto sigue, estamos solo en octavos, no hemos hecho nada, no hemos ganado nada».