Líderes de todo el mundo condenaron invasión rusa en Ucrania

A pocas horas de confirmarse la invasión Rusia a Ucrania, líderes de todo el mundo, especialmente representantes de países europeos; condenaron los ataques, exigieron la retirada de tropas rusas e hicieron llamamientos a la calma.

Desde primeras horas de este 24 de febrero, Alemania y Francia se unieron a la petición de convocar una cumbre urgente de La Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan); con el fin de resolver el conflicto que amenaza la estabilidad y seguridad de los ciudadanos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de lanzar un ataque “no provocado e injustificado” contra Kiev y de apostar por una “guerra premeditada” que provocará una “catastrófica pérdida de vidas y sufrimiento”.

“Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque traerá”, alegó.

Por su parte, la portavoz de Exteriores de China, Hua Chunying, indicó en una rueda de prensa que su país pidió “a todas las partes implicadas que mantengan la calma para evitar que la situación se salga de control”.

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, comentó que estas «son las horas más oscuras para Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial».

These are among the darkest hours of Europe since the Second World War.

The EU will respond in the strongest possible terms and agree on the harshest package of sanctions we have ever implemented.

President Putin needs to stop this senseless aggression.

We stand with Ukraine. pic.twitter.com/mmDtfUOHvk

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 24, 2022