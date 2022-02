Ludivinita baila en “Es Show” y sorprende a sus seguidores

Ludivinita volvió a dejar en claro que el baile es uno de sus muchos talentos. Durante el programa “Es Show”, la conductora presumió sus mejores movimientos mientras sonaba un tema de reggaetón.

En el material que fue compartido en el canal oficial de YouTube de la emisión, aparece la presentadora luciendo un conjunto en color rojo que resaltaba cada uno de sus atributos. Como sabes, Ludi forma parte de la “La Mesa”, un segmento del programa en el que los conductores presentan los vídeos que se están volviendo virales.

Cuando fue el turno de Ludivinita, la también influencer decidió sorprender a todos sus seguidores y hasta a sus compañeros, quienes no tardaron en animarla aún más.

Como era de esperarse, los fanáticos de Ludi no tardaron en hacerse presentes con sus comentarios, señalando que la presentadora baila muy bien, aparte de ser una persona carismática, talentosa y sencilla.

“Te ves muy preciosa”, “Hermosa”, “Soy de la CDMX. Tengo 22 años y la verdad ya no veía televisión hasta que hace algunos años llegó el canal 6 a la CDMX y con el “Es show«. La verdad desde la primera vez que lo vi me enamoré del programa, sus ocurrencias sus improvisaciones tan naturales y todas las locuras de Konan y compañía, me hacían reír mucho”, son algunos de los mensajes que pueden encontrarse en YouTube.