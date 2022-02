“Me van a encontrar en la cama”

Bob Saget hizo una predicción escalofriante meses antes de su inesperada muerte

El amado humorista, Bob Saget, predijo su muerte meses antes durante un podcast grabado en video en el que declaró con cara seria que “Me van a encontrar muerto en la cama”.

Por Radar

La estrella de “Full House” hizo el sorprendente pronóstico durante un episodio del 25 de octubre de “Here For You” de Bob Saget después de que su esposa entusiasta, Kelly Rizzo, explicara que sus películas favoritas incluían los clásicos de gángsters como El padrino, Scarface, Casino y GoodFellas.

“Entonces, no me queda mucho tiempo de vida si estos son tus favoritos”, dice Saget sin expresión. “Voy a ser encontrado muerto en la cama”.

Rizzo responde astutamente: “Será mejor que tengas cuidado”.

La declaración refleja una increíble exactitud con muerte del actor de “Fuller House” el pasado 9 de enero, cuando fue encontrado muerto en su cama dentro de su habitación de hotel Ritz-Carlton en Orlando, Florida, después de una extraña lesión en la cabeza que ha sorprendido a los principales expertos forenses del país.

Como Radar informó anteriormente, el renombrado patólogo Dr. Cyril Wecht está pidiendo que se exhume el cuerpo de Saget y que se realice una investigación completa después que el informe de la autopsia que mostrará que tenía fracturas masivas de cráneo.

Varios expertos en salud que revisaron el informe de la autopsia publicado por el médico forense del condado de Orange, el Dr. Joshua Stephany, se están quejando. Uno de ellos comentó al New York Times que la lesión parece ser consistente con el actor golpeado con un bate de béisbol o cayendo desde una altura 6 metros.

“Todas estas lesiones, fracturas y áreas de hemorragia no podrían haber sido sostenidas por una sola caída”, dijo. “Estoy muy sorprendido de que el médico forense lo atribuya a una caída. No hay forma de que esto haya ocurrido con una caída”, afirmó Stephany.

Stephany agregó que “la primera autopsia no es una mala autopsia, no estoy siendo crítico, pero lo que estoy criticando es atribuir todo a una caída. Me gustaría ver que el médico forense y el consultor con el que trató explicaran cómo se obtienen todas esas lesiones por una caída. ¡De ningún modo!”

Stephany concluyó que Saget murió después de caer hacia atrás y golpearse la cabeza. Luego, el comediante de alguna manera se metió en su cama donde se encontró su cuerpo. Concluyó que no había sospechas de terceras personas.

“Lo más probable es que el difunto sufriera una caída hacia atrás sin testigos y se golpeara la parte posterior de la cabeza”, explicó el médico forense, quien descubrió varias abrasiones en el cuero cabelludo de Saget y fracturas en la base del cráneo.

Cuando Radar se acercó a Stephany para hacer comentarios, su asistente dijo que “respetuosamente se niega a hacer entrevistas en este momento”.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora