México | Le creo al ministro Zaldívar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que le cree a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien reveló que en el gobierno de Felipe Calderón existió una “operación de Estado” para proteger a la familia de Margarita Zavala y a altos funcionario de esa administración por el caso de la Guardería ABC.

“Nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, no mentir, no proteger a familiares, no al nepotismo”, advirtió en la conferencia de prensa matutina.

Criticó que se cuestione que el ministro Zaldívar guardó silencio por 13 años en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables, “porque independientemente del tiempo esto no prescribe, pero también les digo ya conocía esa versión, está en el expediente sobre el caso, está la votación de los ministros por el carpetazo, está lo que rechazaron, lo que propuso el ministro Zaldívar”

Refirió que ese testimonio en lo que retomamos nos apoyamos en este testimonio, lo presentamos en la Fiscalía para que se imparta justicia,

Manifestó que si Felipe Calderón no dio la orden de incendiar la guardería ABC ni Enrique Peña Nieto desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa, “si ellos no lo propiciaron ¿por qué encubrir?, ¿por qué no trasparentar?”.

El titular del Ejecutivo Federal confió en que no se repitan esos dolosos hechos, que no se cierre el expediente, “que se busque que haya justicia”.

Señaló que en su momento se advirtió que en el caso de la Guardería ABC había intereses políticos para proteger a involucrados ya que usó la tragedia con “propósito electorales”.