NBA-Kyrie Irving podrá jugar sin vacuna en New York

El base de los Nets de Brooklyn, Kyrie Irving, va rumbo a jugar en New York sin problema alguno según Shams Sharania.

Shams Sharania informó que el gobernador de New York, Eric Adams, dijó que en las próximas semanas se estará levantando la ley de eliminar el mandato de las vacunas.

Una vez que eso se levante, Kyrie Irving va a poder jugar en New York sin problema alguno y dejará de perderse semanas consecutivas sin jugar con los Nets cuando estos juegan en casa o en otros estados con las mismas leyes.

La integración de Kyrie Irving es sin duda una de las cosas que Steve Nash y su elenco quieren escuchar, ahora que adquirieron a Andre Drummond para llenar el vacío de la zona y a Ben Simmons para mejorar la defensa, mas el posible regreso de Kevin Durant y Joe Harris en las próximas semanas.

New York City has a plan to phase out the vaccine mandate in the coming weeks, Mayor Eric Adams says, at which point Brooklyn Nets star Kyrie Irving would be cleared for home games.

Spokesperson adds that current rules remain in place.

