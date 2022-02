Noodles o fideos chinos con gambas y verduras, ¡súper ricos!

Los salteados asiáticos me encantan porque me parecen platos muy equilibrados, repletos de verdura y con un sabor muy particular gracias al aliño con el que se cocinan. Además son una fantástica receta de aprovechamiento, en casa cuando tengo algunas verduras que gastar recurro a este tipo de platos y quedan geniales.

Estos noodles o fideos chinos con gambas y verduras quedan súper ricos, con un contraste de sabores y texturas fantástico. La clave está en cocinar las verduras lo justo para que queden al dente, todavía crujientes por dentro, y acompañar con un buen aliño asiático.

Lo mejor es que puedes adaptar este plato a tu gusto, más abajo en la sección de Variaciones verás algunas sugerencias de verduras que puedes incluir y también si quieres sustituir las gambas. Además en la receta verás algunos trucos para que los noodles te queden perfectos y no se te pasen de cocción.

Este plato es similar a esta receta de chow mein de pollo y verduras, unos fideos chinos salteados riquísimos y está tan rico como el clásico arroz tres delicias o el delicioso tofu marinado con wok de verduras y arroz. Y si quieres completar tu menú con otras recetas asiáticas, elige la ensalada china con su salsa blanca agridulce casera, los rollitos de primavera al horno con su salsa agridulce china casera, el chop suey de pollo con verduras y arroz o el pollo con almendras al estilo chino. Si te encantan los contrastes dulce-salado, nada mejor que este jugoso pollo con piña al estilo chino o el tradicional cerdo agridulce al estilo chino.

Si además te interesa la comida japonesa seguro que te encantará nuestro post sobre cómo preparar sushi en casa paso a paso con trucos para un arroz perfecto, es una receta que elaboro en casa bastante porque nos encanta el sushi y comerlo en gran cantidad y hacerlo en casa resulta económico, divertido y sale buenísimo. También te gustará esta receta de ramen casero, una sopa japonesa deliciosa y reconfortante, el riquísimo yakimeshi o arroz frito al estilo japonés con pollo y verduras, el pollo teriyaki con arroz basmati o el sashimi de salmón con wasabi, jengibre y salsa de soja.

Ingredientes para preparar noodles o fideos chinos con gambas y verduras, ¡súper ricos! (4 personas):

16 gambas o langostinos frescos, sin cocer. Eso si, para economizar pueden estar congelados.

200 gr de noodles o fideos de huevo deshidratados.

2 huevos.

1 cebolleta tierna.

200 gr de col o repollo.

Un trocito de jengibre fresco, cantidad similar a un diente de ajo.

200 gr de brotes de soja.

2 o 3 cucharadas soperas de salsa de soja, al gusto, para salar el salteado al final.

1 cucharada sopera de salsa de ostras.

Un poco de aceite de sésamo (opcional).

Aceite de semillas o de girasol.

Preparación, cómo hacer la receta de noodles o fideos chinos con gambas y verduras, ¡súper ricos!:

Echa en una olla abundante agua. Tápala, pon el fuego fuerte y espera a que hierva. Cuando eso ocurra ponle un poco de sal (por ejemplo 1 cucharadita de postre) y échale los noodles. Como hay de muchos tipos, lee las instrucciones del paquete y síguelas para cocinarlos, normalmente suelen necesitar 1 minuto de cocción en agua hirviendo, o apartar la olla del fuego y que se cocinen en ese agua caliente 4 minutos (es lo que indicaba mi paquete). Después pasa los noodles a un escurridor y déjalos escurriendo. Es importante que no te pases de cocción (yo cuando utilizo unos por primera vez, cada 2 minutos voy probando un trocito para comprobar cómo están de cocción) y si ves que se te han quedado un poco blandos puedes echarles por encima agua fría para cortar la cocción y que no sigan blandeándose. Igualmente, si no los vas a utilizar en los próximos minutos y ves que se pegan un poco unos a otros échales un poco de aceite de sésamo o de semillas y mézclalos, eso evitará que se peguen. Mientras vamos a preparar el resto de ingredientes ya que es importante tenerlos cortados y listos para cocinarse porque después va todo muy rápido. Quítale a la cebolleta las raíces y tan solo el extremo final de la parte verde. Retira la primera capa y corta la parte blanca en tiras finas y la parte verde en rodajas. Corta la col o repollo en tiras a tu gusto. Yo prefiero que no sean muy finas para que no se blandeen en exceso. Pela el trozo de jengibre y pícalo finito. Pela las gambas o langostinos (en esta ocasión he utilizado langostinos). Para ello retira las cabezas tirando de ellas y ve pelando el cuerpo y la cola con tus manos. Yo suelo guardar todo lo que les he quitado, lo congelo en un recipiente y así no se desecha nada y lo puedo utilizar cuando preparo algún caldo o fumet de pescado. Casca los huevos en un bol y bátelos un poco. En el wok o sartén que vayas a utilizar echa un poco de aceite de semillas o de girasol y pon el fuego alto. Cuando esté caliente el aceite echa los huevos y cocínalos apenas 1 minuto removiéndolos, lo justo para que queden cuajados y separados en trocitos (puedes ayudarte con unos palillos chinos o una paleta de cocina). Resérvalos en un plato aparte. Echa un poco más de aceite y cocina los langostinos a fuego medio-alto. Espera 1 minuto o hasta que veas que se han dorado por abajo y dales la vuelta. Otro minuto y reserva junto con los huevos. Pon el jengibre en el wok junto con la parte blanca de la cebolleta y la col y saltea durante 2 minutos, removiendo. Incorpora la parte verde de la cebolleta y cocina otro minuto más. Añade los noodles escurridos, la salsa de soja y la salsa de ostras y mezcla durante 2 minutos. Para todo esto te puedes ayudar de unos palillos chinos, si sabes manejarlos facilitan mucho la tarea. Por último incorpora los langostinos, los huevos, los brotes de soja y un poco de aceite de sésamo. Cocínalo todo junto un par de minutos o hasta que esté a tu gusto.

Tiempo: 40 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Lo ideal es que estos noodles vayan a la mesa recién hechos y calientes, con la verdura aún crujiente. Si tienes que prepararlos con antelación puedes dejar cocidos los noodles y también arreglados los langostinos y las verduras para dedicar solo unos 10-15 minutos de cocinado final. De todas formas tanto si tienes que dejarlos hechos con antelación como si te sobran aguantan fenomenal en la nevera 2-3 días y también se pueden congelar.

Se trata de un plato de lo más completo, repleto de verduras y con el sabor de los langostinos y el aliño asiático a base de salsa de soja, salsa de ostras y aceite de sésamo. Con este acompañamiento los noodles quedan de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de noodles o fideos chinos con gambas y verduras, ¡súper ricos!:

Hay tantas variaciones como quieras hacer con este plato ya que puedes sustituir las gambas por carne de pollo, de cerdo o de ternera.

También puedes modificar las verduras a tu gusto. Zanahoria, pimiento rojo o brócoli le queda fenomenal y también unas setas o unos champiñones.

Consejos:

En este tipo de recetas es importante no cocinar las verduras en exceso ya que la gracia está en que queden todavía crujientes por dentro, algo que hace que estén muy sabrosas y con una textura de lo más apetitosa. Además, si se cocinan demasiado empiezan a soltar su agua y los noodles podrían reblandecerse demasiado.

En cuanto a los aceites te recomiendo utilizar aceite de semillas o de girasol para este tipo de recetas pero si prefieres aceite de oliva procura que sea de sabor suave, por ejemplo de la variedad hojiblanca o arbequina. Además, si puedes conseguir aceite de sésamo verás que le aporta un toque fantástico.