Receta fácil de como hacer una salsa de chocolate para postres, además es instantánea

Una buena salsa de chocolate es un goloso capricho para el paladar de cualquier amante del chocolate y del dulce en general, una salsa que puede utilizarse en cantidad de postres, helados, tartas, flanes… y también en desayunos, siendo una rica terminación para unas tortitas, unas gachas de avena o un moderno smoothie bowls.

Y aunque seguramente la mayoría de los que consumen habitual o esporádicamente salsa de chocolate, lo hacen comprando alguna del supermercado, queremos recordaros que hacerla en casa es muy fácil, y además, hay muchas recetas entre las que elegir, pero lo mejor es que se puede optar por disfrutar de salsas de chocolate renunciando a lo negativo que ofrecen las salsas comerciales, grasa de palma, azúcar, ciertos conservantes…

En Gastronomía y Cía hemos compartido varias recetas de sirope y salsas de chocolate con vosotros, algunas menos saludables que otras, por ejemplo, esta salsa de chocolate basada en un almíbar o esta salsa de chocolate con nata son las que, si se toman, debería ser muy de vez en cuando en el marco de una dieta saludable. Y un par de salsas que son una mejor elección pensando en la salud son la Salsa de chocolate sin grasa y sin azúcar y la Salsa de chocolate, avellanas y café.

De todas formas, hoy queremos proponeros otra receta sencilla para hacer una salsa de chocolate ‘fit’ (voz que se asocia a los hábitos saludables) para la que sólo se necesitan tres ingredientes, así que no dejéis de tomar nota de esta receta fácil para hacer salsa de chocolate para postres, además es instantánea y se puede hacer la cantidad necesaria para una persona o para varias.

Como veréis a continuación, es tan simple que casi no se debería decir que es una receta, en cualquier caso, esperamos que os guste conocer esta opción para disfrutar de una salsa de chocolate ‘light’ y saludable para vuestros desayunos y postres. Y no olvidéis compartir las opciones más sanas con vuestros amigos o familiares, en lugar de recomendar una nuevas galletas o cereales que anuncian en la tele, recomendad (pero sin agobiar) alternativas que no minen la salud.

INGREDIENTES:

2 c/s de cacao puro en polvo

c/n de agua

c/n de endulzante o edulcorante.

ELABORACIÓN

Se puede preparar esta salsa en un cuenco, en un vaso o en cualquier recipiente que resulte cómodo para batir con una simple cuchara. El tamaño del recipiente variará según la cantidad que se desee elaborar, pero lo mejor es hacer la cantidad más aproximada a lo que se necesita para no comer de más sin necesidad.

Pon el cacao en polvo en el cuenco y añade un pequeño chorrito de agua, mezcla para empezar a convertir los ingredientes en una salsa y ve añadiendo el agua, en muy pequeñas cantidades, hasta obtener la textura de salsa deseada. Puedes hacerla como más te guste, algo densa como un sirope, o muy ligera y fluida.

Para terminar la salsa, puedes endulzarla ligeramente con lo que prefieras, siempre intentando que sea lo más saludable posible, nada de azúcar refinado, o nada de azúcar, de hecho, los nutricionistas no recomiendan ni los azúcares morenos o integrales. Una de las mejores opciones para endulzar es la miel, y en cuanto a los edulcorantes, hay mucha diversidad de opiniones, aunque la mayoría tampoco son buenos… y sobre la aclamada Stevia ya sabréis que también hay debate. En fin, en vuestras manos queda la elección de con qué endulzar la salsa de chocolate, lo que si os queremos recomendar es que poco a poco bajéis el umbral de dulzor que demanda vuestro paladar.

ACABADO Y PRESENTACIÓN

Cuando la salsa de chocolate fit tenga la densidad y el sabor deseado, está lista para añadirla sobre el desayuno o el postre, esperamos que la disfrutéis. ¡Buen provecho!

