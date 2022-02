Spider-Man: No Way Home ya tiene fecha de llegada a HBO Max

Luego de causar un gran furor entre fans de Marvel de muchas generaciones, la película Spider-Man: No Way Home ya tiene fecha de lanzamiento en formatos digitales y en las plataformas de streaming.

El anuncio se realizó mediante un comunicado de la cuenta oficial de Spider-Man tanto en Twitter como en Instagram, la película protagonizada por Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire tendrá su lanzamiento en formato Blu-ray y en 4K UHD el 12 de abril.

Por otra parte, la película llegará a las plataformas de streaming en formato digital el próximo 22 de marzo. Debido a los contratos que mantienen Marvel y Sony sobre el personaje arácnido, Spider-Man: No Way Home llegará a HBO Max.

Aunque se sabe que Spider-Man: No Way Home estará disponible en 45 mercados a nivel internacional, aún no está confirmado si únicamente podrá visualizarse en HBO Max o si otros servicios como Google Play, Apple TV y Amazon Prime Video también la transmitirán.

Sony realizó el anuncio de una forma peculiar, pues la empresa compartió una imagen de los tres actores que han dado vida al arácnido recreando una escena de la serie animada de Spider-Man en los años sesenta.

“Por supuesto, tenemos el meme. #SpiderManNoWayHome regresa a casa en digital el 22 de marzo y en 4K UHD y blu-ray el 12 de abril”, se pudo leer en la cuenta de Twitter de la película estrenada el pasado 15 de diciembre.

Reporte Confidencial