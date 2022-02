Blanca Suárez arrasa con el maquillaje ideal si eres castaña

La actriz combina la sombra de ojos con el color de su melena y el resultado es impresionante.

El año pasado supuso el regreso de Blanca Suárez a su color de pelo natural tras las diferentes tonalidades de rubio que había llevado durante tiempo. El cambio le gustó tanto que lo mantiene a día de hoy, y eso es decir mucho, pues la actriz forma parte del grupo de celebrities que no temen las transformaciones radicales. Lo que está claro es que el look no le puede sentar mejor, tanto que que no ha pasado ni un día desde que subió su último selfie a las redes y ya rebasa los doscientos mil «me gusta». Además de su genética, el pelo juega un papel fundamental en la foto que te compartimos a continuación, y también el maquillaje a juego con sus mechones que copiarán las que tienen el mismo tono que Blanca.

Maquillaje a juego con el color de pelo

En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo la tendencia de combinar la sombra de ojos con la ropa conquistaba a estrellas de cine nacionales, como a la nominada a un Goya Amaia Aberasturi, e internacionales, como Joey King y su total look azul. La propuesta de Blanca Suárez es diferente aunque igualmente favorecedora: inspira su ahumado de ojos en el color de su pelo como se aprecia en este último selfie que ha compartido con sus fans. El smokey eyes en tonalidades tierra de la actriz funciona tanto de día como de noche y también se adapta a looks de invitada o informales como el suyo. Además, tiene la particularidad de que resulta universalmente favorecedor, aunque las castañas notarán que les sienta especialmente bien.

Otro detalle del look que aumenta aún más la armonía son las cejas que, después de que Blanca recuperara su tono de base natural, ahora sí que tienen la misma intensidad que su pelo. Eso sí, en lugar de un tinte plano, la actriz suele dejar los dos mechones más próximos al rostro algo más claros. Esta técnica se llama face framing y ayuda a dar luz a los rasgos decolorando tan solo una pequeña porción del cabello, un truco que ayuda a reducir el daño y darle vida a la melena arriesgando muy poco.

El peinado que aumenta el volumen

Además del maquillaje a juego con su pelo y las mechas frontales que iluminan los rasgos, Blanca Suárez también se ha peinado con unas ondas desenfadadas para posar ante sus seguidores. Del look, que se puede conseguir con tenacillas o con los trucos virales que triunfan en Internet, los expertos destacan su capacidad para aumentar el volumen hasta de los cabellos más finos y también que llevarlas tan solo de medios a puntas como hace la actriz favorece especialmente.

