Capriles critica el apoyo de Maduro a Putin: «Es una hipocresía decir que no se quiere una escalada bélica, mientras se le sonríe y apoya al que la inició»

La invasión de Ucrania por parte de Rusia genera reacciones en todas las escalas de los poderes mundiales. En Venezuela el gobierno de Maduro decidió apoyar a Rusia, hecho que ha desencadenado el rechazo de todo el pueblo venezolano y de sus principales dirigentes.

Henrique Capriles, principal dirigente del partido Primero Justicia, aseguró que «los conflictos armados traen las peores consecuencias para la humanidad,sobre todo, para los más pobres del mundo. Apoyar a quien decidió burlarse, mentir, cerrar las puertas al diálogo y a las salidas pacíficas, es darle la espalda a los que sufren las consecuencias: los pueblos», afirmó Capriles a través de su cuenta en la red social Twitter.

El ex gobernador de Miranda asegura que los conflictos armados traen consecuencias a todas las naciones. «Una guerra en un mundo globalizado, afecta no solo a las naciones involucradas, todas están en riesgo».

Calificó de hipócrita que el gobierno de Nicolás Maduro rechace las guerras mientras apoya a Putin. «Es una hipocresía decir que no se quiere una escalada bélica, mientras se le sonríe y apoya al que la inició.

No se pueden rechazar unas invasiones y justificar otras.»

Henrique Capriles aseguró que en los conflictos, las naciones más débiles sufren las peores consecuencias: «No es momento de retórica que dinamite aún más la delicada situación, ni de acciones que traigan consecuencias a los países más débiles, como nuestra Venezuela. Saldríamos más afectados que beneficiados»

Cerró su mensaje llamando a la sensatez para que no continue la escalada de la crisis: «El futuro de la humanidad nos llama a la sensatez, a la cordura, a evitar lo peor: perdidas de vidas humanas. Ninguna guerra será buena»