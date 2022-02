Damian Lillard aceptó el legado de Stephen Curry

Stephen Curry ha revolucionado la NBA desde su estilo de juego, donde anotar bombazos de larga distancia parecen ser de los más común.

Otro de los grandes armadores de la liga es sin duda Damian Lillard, elemento de los Trail Blazers quien no dudó en reconocer el impacto que tiene Curry en su estilo de juego.

“En mi posición, Steph es el que mejor lo hace. Es la única persona por la que acepto estar por detrás. Él llegó desde una Universidad de nivel medio, pasó por lesiones, tuvo equipos flojos. Es dos veces MVP, tres veces campeón, lo respeto un 100%”, manifestó el campeón olímpico en Tokio 2020.

“Con Kyrie (Irving) pasa algo similar que conmigo. No le dan el suficiente crédito porque se preocupan por las cosas incorrectas”, añadió.

Lillard explicó que “las críticas solamente me dan más fuerzas al final del día. Nunca puse ninguna excusa mientras jugué lesionado. Ahora que estoy sano van a darse cuenta de las estupideces que dijeron. De todas formas, van a actuar como si no pasó nada y nunca me criticaron, eso es lo gracioso”.

Por último, el líder de Portland espera que el futuro pueda ponerlo en condición de pelear por un título de la NBA, aunque luego de la partida de Norman Powell y CJ McCollum la situación luce seriamente complicada: “Cuando hicimos el traspaso de Powell y Covington a Clippers me enteré después. No voy a buscar frenar a la gerencia si su objetivo es tratar de hacernos mejores. Ahora conseguimos flexibilidad, tenemos que ejecutar el plan y que suceda lo mejor. Ojalá pase”.

Los Trail Blazers marchan en la actual temporada en el décimo lugar de la Conferencia Oeste, con marca de 25 victorias y 35 derrotas.

¿Crees que Lillard pueda llegar a tener la oportunidad de pelear por el título de la NBA mientras permanezca en Portland?