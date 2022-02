De Caracas a playas del litoral central: entre 2$ y 20$ para transporte

1360353

La Guaira.- Trasladarse en transporte público hacia el estado Vargas desde Caracas, para disfrutar de las playas, balnearios o ríos aptos, durante la temporada de carnaval, puede requerir de una inversión que va desde los 2 hasta los 20 $ por pasajero.

Esto sucede aunque el llamado «pasaje playero», que implica que el transporte llegará hasta algún balneario específico, sea Playa Verde, Playa El Yate, Playa Los Cocos, Escondida o Los Ángeles, está establecido de acuerdo a la Gaceta Oficial, entre 5 y 10 bolívares por persona; lo que también es cobrado por los transportistas, entre uno y dos dólares por pasajero. Es decir, ida y vuelta, un pasajero debe contar, por lo mínimo, con dos dólares para pagar su traslado.

Sin embargo, usuarios de estas rutas durante los fines de semana, aseguran que para llegar a los balnearios desde las paradas de Gato Negro o Capitolio pueden llegar a pagar hasta 3$ por pasajero.

«Los fines de semana, normalmente, uno baja por un dólar, pero a veces hay tanta gente que los autobuseros abusan y ponen el precio más alto. Pero para devolverse a la casa siempre es un rollo. Yo por eso voy temprano y me vengo temprano. Si me quedo hasta las 5:00 o 6:00 p.m., he pagado hasta cinco dólares para subir», asegura Ronald Martínez, caraqueño que visita con regularidad Playa Verde en la parroquia Catia La Mar.

Lo indicado por Martínez se repite en las experiencias de otros temporadistas, que acostumbran venir en los balnearios del Litoral Central desde Caracas. Además de las tres líneas que cubren la ruta Caracas-La Guaira, desde la parada de Gato Negro se ofrece el servicio Sitssa, con un costo de 3 bolívares por pasajero.

«Para ir y venir en un transporte Sitssa, hay que estar pendiente de los horarios, hay que amanecer en Gato Negro y también recoger temprano. El problema, es que nosotros los caraqueños nos gusta disfrutar hasta el último minuto de la playa y cuando nos toca recoger, pues hay pocos autobuses y uno queda esperando a los piratas que siempre cobran más caro. En temporada he llegado a pagar hasta 5$ para regresar a casa», cuenta Ana María López, vecina de Catia y también asidua visitante de las playas de Vargas.

Ante la irregularidad de estos precios, muchos temporadistas toman la decisión de contratar los servicios de una unidad de transporte o servicio full day, a través de diversas empresas, para tener el traslado ida y vuelta garantizado. El precio depende del balneario seleccionado, por la distancia. Los más visitados bajo esta modalidad son Camurí Chico, playa Los Ángeles y Los Caracas. El costo de estos full-day va desde 6 hasta 10 dólares por pasajero.

«En muchas ocasiones es mejor venirse en un autobús, nos organizamos entre la familia y venimos, así uno tiene garantizado el regreso y si te pones a sacar cuentas, vas a gastar lo mismo. Pero es mejor tener la certeza de que vas a tener un transporte que te va a llevar hasta tu casa», cuenta Rosalía Moreno, residente de Catia La Mar, quien utiliza esta modalidad para trasladarse hasta playas de Naiguatá.

Nadeska NoriegaGran Caracas

