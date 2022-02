EEUU | Hallan millonario cargamento de metanfetamina camuflado entre cebollas

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó hoy viernes que sus agentes descubrieron casi 1.200 pequeños paquetes de metanfetamina escondidos dentro de un cargamento de cebollas que fue inspeccionado en un puerto de entrada en California.

El hallazgo se dio el domingo pasado cuando un camión con remolque cargado de cebollas fue inspeccionado en el puerto de entrada de Otay Mesa.

Al llegar a las instalaciones de inspección el conductor, un mexicano de 46 años de edad, dijo a los agentes de CBP que traía un cargamento de cebollas, pero fue enviado para una segunda revisión.

