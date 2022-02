el relato de un rabino venezolano en Ucrania

1359975

Caracas.- El rabino venezolano Moishe Moskovitz, quien reside en Járkov, Ucrania relató la situación que se vive en el país europeo al segundo día de la guerra que se desató tras la invasión de Rusia.

Moskovitz explicó que la mayoría de los habitantes de Járkov desean que exista una unión entre la cultura rusa y la cultura ucraniana. De igual modo destacó que no se han registrado hechos devastadores, pero que los pobladores han salido a las calles para adquirir alimentos y artículos de primera necesidad. «No hay mucho tiempo para sentir miedo. Cuando uno escucha una explosión, si da miedo, pero no se quita la esperanza y la fe», dijo en entrevista para Shirley Radio.

Moishe Moskovitz señaló que varias personas llegaron a la sinagoga buscando refugio a las cinco de la mañana cuando él se encontraba durmiendo. «Inmediatamente nos levantamos y puse las noticias para ver si era cierto lo que ocurría y es cuando comencé a escucha las bombas por lo que decidí ir a la sinagoga».

Al llegar a la sinagoga el rabino venezolano se encontró con al menos 30 personas que esperaban recibir un mensaje de paz y esperanza, pero él les señaló que debían refugiarse. «Yo les dije que era venezolano y que me podía ir, soy de Maracaibo. Pero como rabino, como Dios comunitario, tengo que quedarme aquí porque cuando hay un barco y el barco se hunde, el último que se va es el capitán».

Moskovitz aseguró que la gente ha intentado salir de la ciudad pero que la misma está lleno de tanques de guerra. «No es fácil irse ahora. En la ciudad hay tanques, está lleno de tanques y no se puede viajar. Hay gente que trata de irse pero el 90% de las personas no se pueden ir y no tienen donde ir».

«Nadie había imaginado esto. Nadie se había preparado para estos ataques (…) Aquí el ambiente no es igual al de nosotros en Venezuela, aquí la gente es muy tranquila», dijo el rabino.

