▷ Polonia y Suecia se niegan a jugar contra Rusia en los playoffs de la Copa del Mundo #26Feb

La negativa de Polonia a jugar su partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Rusia el próximo mes en respuesta a la invasión rusa de Ucrania obtuvo un apoyo más amplio cuando Suecia siguió con sus propios planes para protestar ante la FIFA el sábado.

El presidente de la federación polaca de fútbol, ​​Cezary Kulesza, anunció la decisión de Polonia y dijo que estaba en conversaciones con otras federaciones para presentar una posición unificada a la FIFA, responsable del partido del 24 de marzo en Moscú.

«¡No más palabras, es hora de actuar!» Kulesza escribió en Twitter y agregó que la medida fue motivada por la “escalada de la agresión”.

El capitán de Polonia, Robert Lewandowski, y el portero Wojciech Szczesny estuvieron entre los que apoyaron la decisión, y el delantero del Bayern de Múnich dijo que “no podemos fingir que no pasa nada”.

Suecia, un oponente potencial de Rusia en los playoffs del próximo mes, luego se unió a Polonia al declarar que su equipo nacional no jugaría un partido contra los rusos sin importar dónde se lleve a cabo.

“La invasión ilegal y profundamente injusta de Ucrania actualmente hace que todos los partidos de fútbol con Rusia sean imposibles”, dijo Karl-Erik Nilsson, presidente de la federación sueca. “Por lo tanto, instamos a la FIFA a que decida que los partidos de playoffs en marzo en los que participa Rusia serán cancelados”.

El ganador del partido Polonia-Rusia debe recibir a Suecia o la República Checa el 29 de marzo por un lugar en la Copa del Mundo que se jugará en Qatar del 21 de noviembre al 21 de diciembre. 18

“Nos cuesta creer”, agregó Nilsson, “que la FIFA no seguirá nuestro llamado. Rusia no puede unirse mientras continúe esta locura”.

Nilsson también es primer vicepresidente de la UEFA, que despojó a Rusia de albergar la final de la Liga de Campeones en San Petersburgo en mayo. La UEFA decidió el viernes trasladar ese partido a París.

Lewandowski, el máximo goleador de todos los tiempos de Polonia y ganador del premio al mejor jugador de la FIFA en los últimos dos años, apoyó el anuncio de Kulesza.

“No me puedo imaginar jugar un partido con la selección rusa en una situación en la que continúa la agresión armada en Ucrania”, dijo Lewandowski en Twitter. “Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos fingir que no pasa nada”.

La FIFA aún tiene que tomar una posición clara sobre si Rusia será el anfitrión o incluso si jugará contra Polonia.