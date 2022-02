EEUU | EE.UU. aprueba 350 millones de dólares en nueva asistencia militar a Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció esta sábado la aprobación de 350 millones de dólares adicionales en nueva asistencia militar a Ucrania para ayudar a Kiev a hacer frente a la invasión por parte de Rusia.

Today I authorized the @DeptofDefense to provide an additional $350 million in immediate military assistance to Ukraine to help defend itself from Russia’s unprovoked and unjustified war. #UnitedWithUkraine

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 26, 2022