EEUU | EE.UU. se une a la Unión Europea y anuncia sanciones contra Putin

Estados Unidos se unió este viernes a la Unión Europea (UE) al anunciar sanciones económicas contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en represalia por su ataque militar a Ucrania.

Las sanciones de Washington, a diferencia de las europeas, prohibirán a Putin viajar a Estados Unidos, detalló la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

Esa circunstancia, sin embargo, no impedirá al líder ruso trasladarse a las reuniones de Naciones Unidas, que tiene sede en Nueva York, tal y como han hecho en el pasado otros funcionarios de Irán, Venezuela y Corea del Norte sancionados por Washington.

El presidente Joe Biden llevaba semanas evaluando imponer sanciones a Putin, pero tomó la decisión final en las últimas 24 horas después de conversar por teléfono con sus aliados europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó Psaki.

Es extremadamente inusual que EE.UU. imponga sanciones contra un jefe de Estado o de Gobierno.

Washington solo ha usado esa acción en el pasado contra los presidentes de Siria, Bachar al Asad, y Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, así como contra el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, detalló el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Today, the United States sanctioned President Vladimir Putin, Foreign Minister Sergei Lavrov, and members of Russia’s Security Council. The U.S. continues to forcefully respond to Russia’s unjustified, unprovoked and premediated invasion of Ukraine.https://t.co/L9l3Dv48Cz

— Treasury Department (@USTreasury) February 25, 2022