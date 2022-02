Juventud del Táchira en compañía del padre de Kluiberth Roa, joven asesinado en las protestas del 2015, y jóvenes universitarios rindieron homenaje a los caídos. Aseguraron que continuarán en la lucha por conseguir una mejor Venezuela, donde existan oportunidades para todos, sin que el ciudadano se tenga que ir del país en busca de una mejor vida como muchos ya lo han hecho.

Ahora es noticia: Táchira: Sin combustible productores agropecuarios para trabajar

Homenaje a los caídos en Táchira

Hecner Guerrero, dirigente de la UCAT y de Juventud del Táchira expresó, que esas vidas que se perdieron lamentablemente en protestas no es solo una vida más, sino un foco de esperanza para estos jóvenes para seguir luchando y demostrar que continuarán en las calles con la firme convicción de liberar el país, de «este Gobierno que solo destruyó el futuro de muchos venezolanos».

“Hoy recordamos el día en que un joven de solo 14 años perdió su vida por luchar contra lo que son las injusticias que vivimos cada día los jóvenes en Venezuela. Día a día aunque más nos golpeen, aunque más nos arremetan o nos persigan, eso nos llena de fortaleza para lograr liberar el país”- Así lo señaló el dirigente estudiantil y miembro de Juventud del Táchira.

Se cumplieron siete años del asesinato del estudiante Kluiberth Roa

En el homenaje a los caídos, llegó Erick Roa, padre del joven asesinado, quien con nostalgia recordó a su hijo. Además, aseguró que aún no cree que ya son siete años los transcurridos desde la muerte de su hijo. Indicó que así como han buscado justicia para Kluiberth Roa, también están acompañando a tantas familias que tristemente perdieron a sus hijos en protestas.

“Todos los organismos del gobierno nos han trancado para no seguir adelante, hay 11 policías totalmente identificados y estamos luchando para que se haga justicia con ellos, solo hay uno que está preso, pero eso no es una satisfacción para nosotros pues queremos una justicia total, no solamente para mi hijo sino para tantas muertes que están impunes por parte del gobierno” aseguró Roa.

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @nta_vzla, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.