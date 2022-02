Los 76ers hablan de un posible regreso de Ben Simmons

Una posible batalla en playoffs entre los 76ers y Nets es todo lo que quieren los aficionados al “deporte ráfaga”.

El intercambio que protagonizaron ambos equipos hace una semana que mandó a James Harden a Filadelfia y Ben Simmons a Brooklyn le puso un sabor especial a la Conferencia Este.

En el interior de los 76ers, uno de los veteranos Danny Green, reconoció que ni existe la mejor de las relaciones con su ex compañero de equipo.

“¿Nos vamos a dar la mano? Probablemente no. Además, me sorprendería si Ben Simmons juega contra nosotros, todo sabemos que a él no le gusta jugar en Filadelfia”, manifestó el múltiple campeón de la NBA.

Rook is making things happen 🤩 pic.twitter.com/3uRcWWG7Bc — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 25, 2022

“Pero digamos que eso sucede. Lo veo como un ambiente muy agitado similar al de los playoffs, una atmósfera en la que puede ser muy difícil para él. Dependiendo de cómo actúe, no tengo ninguna mala voluntad hacia él. Yo No lo odio, no me desagrada, es solo que, para mí, es lo que sea. No gasto más energía esforzándome por disgustarme o gastando más energía tratando de esforzarme por odiarlo. él o hacerle cosas. Dudo mucho que quiera darnos la mano antes o después de ese juego”, añadió.

Green también se refirió al múltiple cambio que se dio entre jugadores de Nets y 76ers: “Fue interesante la dinámica de cómo sucedieron las cosas, interesante dinámica de quién se fue con Simmons. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con Seth Curry y Andre Drummond, pero sé que no estaban en la mayor parte de cordial”.

