Ozzie Guillén elogia a Magglio Ordoñez por su carrera en el béisbol

El mánager venezolano Ozzie Guillén, elogió al exgrandeliga y coterraneo Magglio Ordoñez, mientras jugaban golf juntos.

Mediante una publicación en su cuenta de Twitter, el mánager venezolano Ozzie Guillén, hizo un gran elogio al ex pelotero también oriundo de Venezuela, Magglio Ordoñez.

Ambas figuras del béisbol tanto en su país de origen como en las Grandes Ligas, se encontraban disfrutando de un partido de golf en un día soleado, haciendo que Guillén expresara lo que piensa del ex jardinero de los Tigres de Detroit.

Magglio, jugó un total de 14 temporadas, repartidas entre los Medias Blancas de Chicago y los Tigres de Detroit, disputando 1848 partidos, en los que viajó a la caja de bateo en 6978 oportunidades, conectando 2156 imparables, anotando 1076 carreras, remolcando 1236 rayitas, despachando 294 cuadrangulares dejando un promedio vitalicio de .309.

Ordoñez, jugó con Caribes de Oriente como se les conocía en ese momento, dejó un promedio de .279, en 380 juegos en los que pegó 339 imparables, remolcó 184 carreras y anotó 180 y disparó un total de 30 cuadrangulares en 10 temporadas, dónde obtuvo un campeonato en la temporada 1998-1999 ante los Leones del Caracas.

Acá el reporte:

Magglio always fun when I see you. One of the most underrated players to ever wear a uniform. And one of the all time greatest from Venezuela. Thanks for the pic Magglito. pic.twitter.com/umz9B9oypX

— Ozzie Guillen (@OzzieGuillen) February 25, 2022