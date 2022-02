Perú | Defensoría del Pueblo reitera que ministro de Salud no es la persona idónea para el cargo

Asimismo, el ente pidió al presidente de la República liderar la política de vacunación contra la Covid-19.

La Defensoría del Pueblo advierte sobre el mal manejo de salud que se viene dando en el país esto a raíz de la renuncia irrevocable presentada por la Jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Gabriela Jiménez).

Asimismo, el ente presidido por Walter Gutiérrez afirmó que el actual ministro de Salud, Hernán Condori no es un una persona “idónea” para asumir este cargo que es fundamental ahora en plena pandemia.

“Reiteramos que el ministro de Salud (Hernán Condori) no es una persona idónea para asumir esta cartera pues durante su función no ha mostrado solvencia para hacer que la vacunación sea la prioridad nacional, pese a que más de 5 millones de personas no ha recibido ninguna dosis”, afirma la defensoría.

Defensoría hace llamado a Castillo

Por otra parte, la Defensoría se refirió al presidente de la República, Pedro Castillo a quien pidieron liderar la política de vacunación contra la Covid-19 pues resaltaron el hecho que 15 millones de personas aún no recibían su tercera dosis.

“Pedimos al presidente de la República liderar la política de vacunación contra la COVID-19, pues 15 millones de personas todavía no reciben su tercera dosis y 2.6 millones de niñas/os no han sido vacunados. Urge claridad y rendición de cuentas sobre metas y plazos del gobierno”, añadió la Defensoría.

¿Cómo nace la preocupación en el sector salud?

Gabriela Jiménez era la jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa) quien se encargó de estructurar un plan para inmunizar a la mayor cantidad de peruanos contra la Covid-19. Jiménez en un trabajo en conjunto con varios funcionarios del sector salud y exministro Hernando Cevallos, cumplieron con un gran avance en vacunación contra la covid-19.

Sin embargo, medio Perú se dio con la sorpresa que la funcionaria de Salud presentó su renuncia irrevocable al cargo. “Tras un año de gestión, hoy presento mi renuncia irrevocable al cargo de directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa)”, aseguró Jiménez.