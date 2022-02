¿Pueden los jóvenes vacacionar en carnavales?

Los carnavales son una temporada del año muy esperada por muchos en Venezuela. El clima soleado de esta fecha es lo que hace que ir a la playa sea uno de los planes más comunes entre quienes suelen vacacionar.

Sin embargo, al igual que otras tradiciones en el país, esta se ha visto un poco afectada, ya que, las limitaciones económicas han hecho que algunos dejen de lado la recreación para satisfacer necesidades prioritarias como la alimentación o la salud. Estos son los testimonios de algunos jóvenes recogidos por NTA.

El joven Aarón Zambrano de 18 años de edad y oriundo de Nueva Esparta comentó que entre sus planes está «ir a la playa en familia y asistir a eventos de cantantes». Apuntó que para estos planes entre amigos o familia, estima contribuir unos 10 dólares en un aporte grupal.

Carnavales en Venezuela

Estefanía de 18 años también es noespartana, y del mismo modo señaló: «pienso ir a la playa, es mi principal opción. Para esto gasto como mínimo 20 dólares»

Desde el estado Bolívar Camila Arrieta contó: «mis planes para estos carnavales es irme para Piedra del Elefante con mis amigos, mi pareja y mi familia para hacer kayak, camping, un carnaval simplemente diferente».

Francisco Chacis es del estado Lara, es un voluntario social y señaló que sus planes es apoyar es esa materia. «Mis planes es servir como recreador, ya que soy un voluntario social, ya sea aquí o en otros estados», dijo.

En el estado Sucre, Victoria Malavé dijo que, por ocupaciones laborales, no ha tenido tiempo de hacer planes para carnavales, pero «espera que salga algo bueno».

Moisés Senior tiene 21 años y también es de Sucre. En su caso comentó que no hizo planes por razones económicas. «La situación económica no me ha permitido hacer planes vacacionales. Para ir a la playa necesito como mínimo 50 dólares», expresó.

