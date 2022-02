Vargas | Fiscal anuncia orden de detención para policía regional que hostigó a emprendedor

1360844

El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anuncio a través de su cuenta en la red social Twitter, que ordenó a la Fiscalía Novena la solicitud de una orden de detención contra el funcionario de la Policía Regional de Vargas Virgilio Pelequia, quien se desempeña como jefe del Centro de Coordinación Policial de la zona este de la entidad costera.

La orden del fiscal fue anunciada tras hacerse viral un video en el que se observa al funcionario hostigando a un emprendedor en la zona de la urbanización Caribe en la parroquia Caraballeda, amenazando con detenerlo, a pesar de contar con un permiso expedido por la Alcaldía de Vargas y suscrito por el propio alcalde, José Manuel Suárez Maldonado.

El emprendedor varguense que colgó el video es Franklin Iriarte, quien en conversación telefónica con El Pitazo aseguró que es «víctima de acoso y hostigamiento por parte de este funcionario policial».

Iriarte es barbero y se ha dado a conocer, pues tuvo la iniciativa de transformar un autobús como barbería móvil y ubica clientes a través de su cuenta Instagram @franklinlamaquina. El joven emprendedor invirtió en la compra y transformación de la unidad de transporte todos sus recursos económicos con la idea de ganarse la vida con su oficio y no pagar el arriendo en costosos locales.

El emprendimiento de Iriarte fue reconocido hasta por las propias autoridades, al punto de que el alcalde, José Manuel Suárez, le hizo entrega de un permiso de trabajo mientras se gestionan los permisos relativos a la patente de industria y comercio. Así mismo, le otorgó un crédito para hacer arreglos en la unidad.

«Desde que salimos a Caribe a trabajar, el funcionario Pelequia ordena que nos quitemos. Por eso inicié los trámites de permisos y el alcalde Suárez me otorgó uno temporal mientras salen los definitivos. Un cliente, testigo del hostigamiento policial, lo denunció en un programa de radio local y eso molestó al funcionario, quien fue a reclamarme, y aunque mostré el permiso, él dice que no puedo trabajar en esa zona comercial», explicó Iriarte.

Ante la última acción de los funcionarios policiales, que amenazaron a Iriarte con la detención, frente a su esposa e hijas, de 12 y 5 años, la mujer tomó la decisión de grabar lo que ocurría y compartirlo en redes sociales. Fue ese video el que expuso al funcionario policial.

«Nosotros somos una familia trabajadora; lo que queremos es emprender. La policía no me deja trabajar y dice que los permisos no valen porque son generales, porque es una unidad móvil. No tiene entonces sentido buscar el camino legal si uno no puede parar el autobús en un área de estacionamiento público y trabajar», relata el emprendedor.

Iriarte apuntó a El Pitazo que siente temor por posibles represalias, aunque agradece la postura de la Fiscalía General de abrir una investigación al respecto. «Hago un llamado al gobernador, José Alejandro Terán, y al secretario de Seguridad, Andrés Goncalves, para que pongan fin a esta situación. Los funcionarios han llegado hasta mi lugar de residencia a amedrentar a vecinos y a mi familia», indicó.

Nadeska NoriegaGran Caracas

