EEUU | Grupos latinos dicen que nominación de Brown Jackson refleja la diversidad

Organizaciones hispanas aplaudieron este viernes la nominación de Ketanji Brown Jackson como primera juez de raza negra del Tribunal Supremo estadounidense al considerar que refleja la diversidad racial del país.

El presidente Joe Biden hizo oficial hoy su decisión de nominar a Jackson, que es juez en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, para cubrir la vacante que dejará en julio el juez Stephen Breyer, uno de los tres magistrados progresistas de la corte.

Si es confirmada por el Senado, Brown Jackson será la quinta mujer y la única jueza de raza negra que ha formado parte del Supremo en sus 232 años de historia.

En 2009 el expresidente Barack Obama (2009-2017) nominó a Sonia Sotomayor, que se convirtió en la primera hispana en llegar al Tribunal Supremo.

Frankie Miranda, director ejecutivo de Hispanic Federation, aplaudió hoy la decisión de Biden y dijo que la nominación de la primera mujer de raza negra para el cargo sienta «las bases para la próxima generación de la Corte Suprema».

«Como institución que a menudo sirve como la última línea de defensa contra los abusos de los derechos civiles, la discriminación y la codicia corporativa, es imperativo que la Corte Suprema refleje la diversidad racial que da forma a nuestra nación», señaló Miranda.

Organizaciones de defensa de los inmigrantes como Raíces de Texas también celebraron la nominación de la juez afroamericana.

«Nos acerca un paso más a una Corte Suprema justa y equilibrada, y que sea representativa de la diversidad de personas en todo Estados Unidos», dijo el grupo en un comunicado.

Para Arturo Vargas, director de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO, en inglés) f se trata de una «histórica» nominación.

JUST IN: NALEO congratulates Judge Ketanji Brown Jackson for her nomination to serve on the U.S. Supreme Court. The historic nomination of the first Black woman to serve in this role is an overdue moment for America.

Read statement from CEO @ArturoNALEO👉🏾 https://t.co/QieTFfyd3s pic.twitter.com/zHU4RMfkwG

— NALEO Educational Fund (@NALEO) February 25, 2022