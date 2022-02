EEUU | Un muerto y 6 heridos en café de Miami Beach cuando una mujer aparcaba auto

Una persona murió y otras 6 resultaron heridas, entre ellas un menor de 3 años, cuando una mujer que intentaba aparcar su auto, perdió el control y se precipitó contra la terraza con mesas de un restaurante de Miami Beach, en Florida.

El accidente se produjo en la tarde del jueves, cuando una mujer que conducía un viejo modelo Bentley perdió el control del auto en una maniobra de aparcamiento en Washington Avenue y fue a estrellarse contra la terraza del restaurante Call Me Gaby, tras saltar la acera de la calle.

Un testigo dijo este viernes al canal Local 10 News, que el automóvil que conducía la mujer, cuya identidad no ha sido divulgada, «no se detuvo y siguió adelante».

Gary Michael Prince, de 67 años, médico y residente en Miami Beach, falleció a consecuencia del atropello y hubo que sacarle de debajo del auto.

La Policía de Miami Beach indicó en las redes sociales que una «mujer anciana intentaba estacionar en paralelo, pero aceleró hacia el área del café al aire libre del restaurante» y se estrelló contra una zona de mesas con comensales en ese momento.

The woman struck several tables resulting in 7 patients being transported to the hospital. Unfortunately, one of the patients transported has died at the hospital.

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 25, 2022