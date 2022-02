Para los dulces en general si son industriales la verdad es que es difícil que me gusten pero si son caseros la cosa cambia totalmente y es raro que alguno no me guste aunque siempre se tienen referencias. Si se trata de galletas no hay color, unas buenas galletas caseras no tienen rival y además son muy fáciles de preparar.

Estas galletas de mantequilla en Thermomix quedan crujientes y sabrosas gracias a la mantequilla y se preparan con pocos ingredientes y sencillos. Guardadas en un recipiente cerrado se mantienen muchos días como recién hechas.

Para darles forma tan solo tendrás que estirar la masa y cortarlas con la forma que prefieras. Quedan tan ricas que te recomiendo preparar de una vez el doble de masa y así hornear dos tandas de galletas para tener una buena cantidad en casa. Y si quieres darles un toque diferente más abajo en la sección de Variaciones puedes coger ideas de ingredientes que añadir a la masa y así enriquecerla a tu gusto.

Ingredientes para la receta de galletas de mantequilla en Thermomix, crujientes y sabrosas (una bandeja de horno completa, alrededor de 40-45 galletas):

75 gr de mantequilla sin sal.

50 gr de azúcar glas.

1 yema de huevo L (la mía ha pesado 18 gr). Cuando preparo el doble de galletas lo que hago es utilizar un huevo entero.

140 gr de harina de trigo.

1/4 de cucharadita de postre de esencia de vainilla.

Una pizca de sal.

Preparación, cómo hacer galletas de mantequilla en Thermomix, crujientes y sabrosas:

Saca la mantequilla de la nevera media hora antes para que no esté tan fría. Echa en el vaso de la Thermomix la harina de trigo, la sal, el azúcar glas, el huevo, la mantequilla y la vainilla y mezcla durante 20 segundos a velocidad 6. Saca la masa a una superficie o a un bol amplio y con tus manos amásala un poco, lo justo para compactarla y darle forma de bola. Envuélvela en papel film y déjala en la nevera entre media hora y 1 hora para que se enfríe bien. Prepáralo todo antes de sacar la masa de las galletas de la nevera. Utiliza papel vegetal para extenderlas y hornearlas, un rodillo de cocina y los cortadores que quieras utilizar, en este caso he usado un cortador redondo rizado de 4 cm de diámetro pero si te apetece puedes utilizar varios cortadores con distintas formas. Precalienta el horno a 180ºC con calor arriba y abajo y ventilador mientras formas las galletas. Saca la masa de las galletas de la nevera y estírala con el rodillo hasta que quede finita, de unos 4 mm aproximadamente. Si se te pega al rodillo o al papel o tapete (no suele suceder pero por si acaso) puedes echar un poco de harina por ambos lados de la masa y seguir estirándola. Rápidamente corta tus galletas ya que las galletas deben entrar lo más frías posible al horno. Ve quitando la masa sobrante de alrededor y reaprovéchala uniéndola con tus manos, estirándola de nuevo con el rodillo y cortando galletas hasta terminarla. Coloca las galletas sobre una bandeja de horno con papel de horno y ponlas ligeramente separadas entre sí ya que al hornearse crecen un poco (pero poco). Introduce la bandeja en el horno a media altura y hornéalas unos 8 o 9 minutos. Vigílalas para sacarlas en cuanto empiecen a dorarse un poco por los bordes. Saca la bandeja del horno, espera 5 minutos y cuando puedas coger las galletas déjalas enfriar sobre una rejilla y sin papel para que no se humedezcan y queden crujientes.

Tiempo: 45 minutos más 1 hora de reposo

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Espera a que se enfríen completamente y ya podrás comerlas y también guardarlas. Ponlas en un recipiente cerrado a temperatura ambiente y te aguantarán perfectas y crujientes un par de semanas o incluso más.

Son unas galletas con un sabor fantástico gracias a la mantequilla y al toque de la vainilla y su textura crujiente y arenosa es de lo más apetecible. Ideales para el desayuno o la merienda y para acompañar cafés e influsiones incluso una buena taza de chocolate caliente, son unas galletas de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de galletas de mantequilla en Thermomix, crujientes y sabrosas:

Parte de esta receta básica y añade otros ingredientes para darles un toque diferente, ya sea a toda la masa o incluso hacer mitad y mitad. Si son sólidos como por ejemplo unas gotitas de chocolate, frutos secos picados o semillas de sésamo o de lino, añádelos cuando la masa esté lista y mezclando durante 10 segundos a velocidad 3 y con giro inverso. Si prefieres incluir especias como canela o cardamomo en polvo o ralladura de naranja o de limón tan solo tienes que añadirlas a la vez que la harina y dejar la receta tal cual.

Innova con el aspecto de tus galletas y córtalas con cortadores de distintas formas (ideal para hacerlas con peques) o simplemente divide la masa en porciones, hazlas bolitas y aplástalas con tus manos y así conseguirás un acabado más rústico.

Consejos:

Si guardas las galletas en un recipiente de cristal no solo estarán ricas sino que además quedarán muy estéticas en tu cocina.

Es importante que las galletas entren frías al horno para que tengan esa textura crujiente que buscamos así que si las has manipulado demasiado o si la temperatura ambiente es alta (por ejemplo en verano) o simplemente por buena costumbre puedes meter la bandeja al congelador 10 minutos con las galletas y justo después que vayan al horno. Si no te cabe toda la bandeja corta el papel de horno con las galletas en dos partes (0 en más si lo necesitas) y coloca cada uno en una bandeja que sí que te quepa en el congelador.

En cuestión de pocos segundos las galletas pueden pasar de un poco doradas a excesivamente doradas así que vigílalas bien mientras se están horneando sobre todo en los minutos finales. En cuanto veas los bordes un poquito dorados es el momento de sacarlas. Si en ese momento las tocas puedes notarlas blandas pero no te preocupes, una vez frías estarán perfectamente crujientes.