hallan en San Bernardino los restos de la periodista Kalinina Ortega

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) estaría investigando si lunos restos óseos encontrados este sábado, corresponden al cuerpo de la periodista Kalinina Ortega, quien fue reportada como desaparecida en octubre de 2016 por sus familiares.

La información la dio a conocer el periodista de sucesos Javier Ignacio Mayorca a través de su cuenta Twitter, quien detalló que los restos humanos fueron encontrados por un hombre que limpiaba el jardín de la casa 19 de la avenida Peñalver de esa urbanización.

«En el patio de una vivienda de San Bernardino hallaron enterrados los restos óseos de una mujer que, suponen, podrían ser los de la desaparecida periodista Kalinina Ortega», escribió. «Ayer, el hombre limpiaba el jardín de la casa 19 de la avenida Peñalver, San Bernardino. Cicpc colectó la osamenta».

¿Qué le pasó a Kalinina Ortega?

Fue una amiga de Ortega, la abogada Gersi Dávila quien la reportó como desaparecida el 4 de octubre de 2016. Ella tenía las llaves de la casa de Kalinina y cuando el Cicpc llegó a su casa, ella misma les abrió la puerta. Según el reporte del Diario Vea, la policía encontró todo en orden, incluso el bolso y la cédula de la periodista.

Por su parte, Karelia Ortega, una de las hermanas de Kalinina contó que la ex reportera de El Nacional, la había visitado el 20 de septiembre de ese año. «Fue la última vez que la vi. Ese día vino a mi casa en La California, comimos, conversamos mucho, ella hasta se bañó. Le pedí que se quedara, pero me dijo que no podía. La acompañé hasta la parada de camionetas y prometió que volvería al día siguiente: vengo mañana. Pero no supe más de ella. Yo la llamé muchas veces y nadie respondía el teléfono. Pensé que se habría ido de viaje».

Otra hermana de la periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela, Nadeztha Ortega comentó que pasaba algo muy extraño, ya que el hermano de la abogada -amiga de Kalinina- vivía en la residencia de la desaparecida.

Los familiares denunciaron que las autoridades no realizaron la investigación correspondiente. «En cinco años no se hizo una sola experticia en la casa. Interrogaron a la abogada Dávila y a su hermano, pero no a los vecinos, tampoco se investigó si hubo movimientos en sus cuentas de banco luego de la desaparición».

Un reporte de El Cooperante de octubre del 2016, indicó que según denunció su hermano Igor Ortega, ese día ella salió a una entidad bancaria para cobrar la pensión y desde entonces se desconoce su paradero.

