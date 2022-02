Perú | Microfinancieras piden salida de superintendenta de la SBS

“Por no evitar concentración de grupos financieros”, señalan

Director de Caja Arequipa, José Málaga, exige decisión drástica.

“Nuevamente se ha visto la economía desde arriba”, señalan especialistas.

Por: Camila Maylle

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se encarga de regular y supervisar al sistema financiero de seguros y el sistema privado de pensiones. Tiene 91 años de existencia, porque fue creado el 23 de mayo de 1931. Sin embargo, no ha cumplido con su labor a cabalidad. En nuestro país, existen cuatro grandes bancos que tienen el control del mercado: BCP, Interbank, BBVA y Scotiabank.

Es por ello, que luego de esta crisis ocasionada por el virus que obligó a miles de personas a recurrir a préstamos, las tasas se mantuvieron casi al mismo nivel. Por si fuera poco, Reactiva Perú no llegó a los más necesitados. El BCR les otorgó -a los bancos- una suma de alrededor de S/ 60,000 millones a una tasa de 0.05% al año.

Este programa fue iniciado en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, quien anunció con entusiasmo que llegaría a todo tipo de compañías, haciendo hincapié en las microempresas. Al final, eso no pasó. Por supuesto, los que más sufren son los ciudadanos que vienen de abajo. De acuerdo al presidente de Caja Huancayo, Jorge Solis, más de tres millones de mypes han salido del mercado.

Consecuencias

Las micro y pequeñas empresas son la base del proceso económico, aunque el Gobierno del exmandatario y sus titulares del Ministerio de Economía (Waldo Mendoza y María del Carmen Alva) no se dieron cuenta. Solis explicó que la pobreza y extrema pobreza se vio incrementada en más del 30 %. Sin embargo, eso no se previó a la hora de brindarle dinero a los bancos. “Hemos retrocedido más de diez años”, acotó.

¿La SBS se pronunció?

Al contrario de lo que muchos deben pensar, la respuesta es no. No hubo declaraciones, ni siquiera luego de semejantes créditos para millonarias empresas. Y todo esto pasaba, mientras que el quiebre de las mypes era inminente. El grupo juvenil fue uno de los más afectados, porque los empleos se vieron reducidos.

Por esa razón, abandonaron el sueño de estudiar. Según un informe del Ministerio de Educación, siete de cada diez jóvenes dejaron sus estudios universitarios y técnicos superiores. ¿Cómo no? Si los sueldos disminuyeron y hasta fueron despedidos por la falta de dinero. No hubo ayuda para ellos. “Hoy en día ha crecido más el empleo informal que el formal”, indicó.

El final es ineludible

Socorro Heysen Zegarra es la superintendenta de la SBS desde el 2016, pero no ejecutó medidas concretas para combatir este mal. El doctor Solis sostuvo que no hubo una interpretación real de lo que vive el país. “Nuevamente se ha visto la economía desde arriba”. Es decir, no se visibilizó a la microeconomía, sino a las grandes corporaciones que siguen abarcando las finanzas del Perú.

Para su par, el director de la Caja Arequipa, José Málaga, se debe tomar una decisión drástica: la superintendenta debe dejar su cargo. “No ha hecho absolutamente nada para evitar la concentración del grupo financiero”, añadió. Pero, ambos especialistas coinciden en el aspecto más importante: el sector popular debe ser apoyado.